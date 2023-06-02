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ChatGPT появился в украинском App Stor
Самый популярный сервис ChatGPT в формате приложения, которое компания OpenAI представила на рынке США в мае, теперь появился и в украинском App Store.
Об этом сообщает AIN.UA.
Сообщается, что ChatGPT для iOS – это первое официальное приложение. Ранее сервис работал только он-лайн или через стороне приложения.
Для того, чтобы приложение работало, требуется iOS 16.1 или выше. Он имеет как простую бесплатную, так и расширенную, с дополнительными возможностями. Подписка на нее стоит $20.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Приложение сохраняет все функции, доступные в веб-версии. Ему можно задавать вопросы, ставить задачи, искать с его помощью идеи и прочее.
Будет ли версия приложения для платформы Android пока неизвестно.
Аналитическая компания UBS провела исследование, согласно которому по состоянию на январь 2023 года чат-ботом ChatGPT ежемесячно пользуется более 100 млн активных пользователей. Ежедневно в ChatGPT обращаются 13 млн человек.
Напомним, компания OpenAI запустила официальное приложение ChatGPT для операционной системы iOS 18 мая.
В OpenAI утверждали, что приложение не будет иметь рекламы, является бесплатным и синхронизирует историю на разных устройствах. Также в него интегрирована система распознавания речи с открытым кодом, позволяющая голосовой ввод.
Источник фото: ua.depositphotos.com