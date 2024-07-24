Цифровой безвиз стал ближе: Кабмин принял постановление о е-доверительных услугах

Правительство поддержало постановление, утверждающее обязательный для хранения перечень документов, полученных в результате предоставления электронных доверительных услуг.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что постановление также регулирует процесс передачи полномочий по предоставлению этих услуг, если предыдущий поставщик прекращает деятельность. Это обеспечит приведение в соответствие с Законом Украины "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах" и ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС.

В Минцифре отметили, что принятие постановления позволяет четко регулировать предоставление е-доверительных услуг и приближает украинское законодательство к требованиям европейских и международных стандартов. А также позволяет ввести механизм непрерывного предоставления е-доверительных услуг в случае прекращения деятельности отдельного поставщика.

"Продолжаем создавать благоприятные условия для функционирования и развития сферы е-доверительных услуг", – заявили в ведомстве.

Что входит в список электронных доверительных услуг

Электронные доверительные услуги это:

создание, проверка и подтверждение квалифицированной электронной подписи или печати;

формирование, проверка и подтверждение действия сертификата электронной подписи, печати, аутентификации вебсайта;

формирование, проверка и подтверждение электронной отметки времени;

регистрируемая электронная доставка;

хранение квалифицированных электронных подписей, печатей, электронных меток времени и сертификатов, связанных с этими услугами.

Напомним, в конце июня Кабинет министров принял постановление, определяющее организационно-методологические, технические и технологические условия для предоставлятелей услуг е-идентификации и е-доверительных услуг, а также порядок их проверки.

Это означает, что поставщики услуг е-идентификации и квалифицированные поставщики е-доверительных услуг будут иметь четкие требования к предоставлению услуг, к своим работникам, а также требования по безопасности и защите информации.

Добавим, что законопроект №6173 о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации был принят Верховной Радой в целом в декабре 2022 года.

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