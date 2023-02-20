ЕС запускает проект "Цифровая трансформация для Украины": выделяет 17,4 млн евро

ЕС поможет Украине ввести эффективные и доступные государственные услуги, а также быстро реагировать на вызовы войны. Для этого в рамках проекта "Цифровая трансформация для Украины" выделят 17,4 млн евро.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"ЕС выделяет 17,4 млн евро на цифровизацию и запускает проект "Цифровая трансформация для Украины" (DT4UA). Будем работать над ним вместе с Эстонской академией электронного управления", - отметил Федоров.

По его словам, это поможет Украине цифровизировать еще больше услуг, усовершенствовать "Дію", усилить обмен данными между реестрами, улучшить электронную идентификацию.

"А еще – развить систему электронного управления, чтобы уголовные дела рассматривали прозрачно", - подчеркнул министр.

Он поблагодарил Европейский Союз за постоянную поддержку, которая ускорит цифровизацию Украины.

Отметим, Украина не только перенимает опыт передовых государств в сфере цифровизации, но уже начала "экспортировать" собственную модель построения "государства в смартфоне".

Так, Эстония запускает приложение mRiik на базе украинской "Дії". С февраля mRiik будет доступен для тестировщиков, а полноценный запуск планируется в середине этого года.

Также Украина поделится с Австрией опытом по развитию цифрового государства. Сейчас австрийцы работают над запуском цифровых документов в one-stop shop приложения Digitales Amt, работающего по схожему с "Дія" принципу.