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ЕС запускает проект "Цифровая трансформация для Украины": выделяет 17,4 млн евро
ЕС поможет Украине ввести эффективные и доступные государственные услуги, а также быстро реагировать на вызовы войны. Для этого в рамках проекта "Цифровая трансформация для Украины" выделят 17,4 млн евро.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"ЕС выделяет 17,4 млн евро на цифровизацию и запускает проект "Цифровая трансформация для Украины" (DT4UA). Будем работать над ним вместе с Эстонской академией электронного управления", - отметил Федоров.
По его словам, это поможет Украине цифровизировать еще больше услуг, усовершенствовать "Дію", усилить обмен данными между реестрами, улучшить электронную идентификацию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"А еще – развить систему электронного управления, чтобы уголовные дела рассматривали прозрачно", - подчеркнул министр.
Он поблагодарил Европейский Союз за постоянную поддержку, которая ускорит цифровизацию Украины.
Отметим, Украина не только перенимает опыт передовых государств в сфере цифровизации, но уже начала "экспортировать" собственную модель построения "государства в смартфоне".
Так, Эстония запускает приложение mRiik на базе украинской "Дії". С февраля mRiik будет доступен для тестировщиков, а полноценный запуск планируется в середине этого года.
Также Украина поделится с Австрией опытом по развитию цифрового государства. Сейчас австрийцы работают над запуском цифровых документов в one-stop shop приложения Digitales Amt, работающего по схожему с "Дія" принципу.