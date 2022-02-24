ICTV вещает со спутника в открытом доступе. Starlight Media приостановила выход рекламы на своих каналах

Телеканал ICTV начал вещать в открытом доступе со спутника, а медиагруппа Starlight Media приостановила выход рекламы на своих каналах. Об этом сообщает "Детектор медиа".

"Мы обращаемся к компаниям наших партнеров, наших рекламодателей и к отдельным людям. Просим соблюдать спокойствие и выполнять свою работу, ведь любому государству необходима функционирующая экономика. Сетка вещания телеканалов наших партнеров группы Starlight Media будет изменена, чтобы обеспечить информирование населения о событиях в стране. Сегодня, 24 февраля, выход рекламы будет приостановлен", — сказано в сообщении.

"Версия канала ICTV доступна в спутнике в открытом доступе. Журналисты постоянно работают, чтобы все новости были доступны телезрителям", – говорится в заявлении.

Уже 25 февраля компания планирует возобновить выход рекламы.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.