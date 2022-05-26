Илон Маск передумал брать кредит под акции Tesla для покупки Twitter

Американский бизнесмен и миллиардер, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск передумал брать кредит под акции компании Tesla, чтобы выкупить Twitter.

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Об этом сообщает The Verge cо cсылкой на документ, поданный бизнесменом в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Первоначальный план Маска по приобретению Twitter предусматривал комбинацию личного капитала в размере 21 миллиарда долларов и кредитов в размере 25,5 миллиардов долларов. Эти кредиты на сумму 12,5 млрд долларов были обеспечены акциями Tesla, принадлежащими Маску.

Позже он сократил эту сумму вдвое благодаря раунду долевого финансирования.

Пока не ясно, откуда Маск возьмет эти $6,25 млрд, так как цена акций автопроизводителя Tesla резко упала с тех пор, как Маск объявил о своих планах по продаже, потеряв более 30 процентов своей стоимости в течение месяца.

Ранее было объявлено о том, что у соглашения о покупке Twitter появилось еще несколько инвесторов, среди которых основатель Oracle Ларри Эллисон.

Отметим, для миллиардера Илона Маска Twitter — дорогостоящее приобретение. Поэтому он решил продать часть своих акций выбранной группе покупателей ради финансирования сделки.

Напомним, ранее мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.

Также Илон Маск станет временным генеральным директором компании Twitter на несколько месяцев после того, как завершит поглощение социальной сети.