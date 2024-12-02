IT-рынок в ноябре: вакансий меньше, но конкуренция растет

В ноябре 2024 г. на IT-рынке труда в Украине наблюдалось некоторое снижение активности по сравнению с октябрем, хотя общий уровень вакансий остается стабильным.

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Об этом сообщает Dou.ua.

На платформе jobs.dou.ua компании опубликовали 5157 вакансий, что на 527 меньше, чем в октябре. Тем не менее, это на тысячу вакансий больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Тройка категорий с наибольшим количеством вакансий не изменилась: Marketing (545 вакансий), Analyst (339) и QA (336). В лидерах по росту числа вакансий оказались SysAdmin (+28, всего 116 вакансий), Ruby (+7, всего 26), Engineering Manager (+6, всего 36) и Product Manager (+5, всего 157).

В то же время, количество вакансий в категории miltech осталось на уровне 249, но уменьшилась активность кандидатов — в ноябре на такие вакансии подано на 742 отзыва меньше, чем в октябре.

Конкуренция на рынке не ослабла

Несмотря на общее уменьшение вакансий, конкуренция на рынке не ослабла. В среднем на одну вакансию в ноябре приходилось 27,9 отзывов – это чуть меньше, чем в октябре, но все еще значительный показатель.

Наиболее конкурентной остается категория Front-end, где на одну вакансию подан 91 отзыв, однако это меньше, чем 114 в октябре.

В категории QA среднее количество отзывов также снизилось — с 78 до 73. Более 50 отзывов в среднем приходится на вакансии Java и Project Manager, а более 40 — на Design, React Native, HR, Unity и iOS/macOS .

Ноябрь также отметился изменениями среди самых активных компаний. Лидером по количеству вакансий стала Genesis (116 вакансий), вторую позицию заняла Evoplay (61 вакансия), а на третьем месте оказалась SKELAR (58 вакансий). Среди новых игроков рынка выделились такие компании, как Universe Group, FAVBET Tech, Everstar, Brainstack и Sigma Software .

В ноябре активность кандидатов снизилась на 17 тысяч отзывов по сравнению с октябрем. В 19 категориях среднее количество отзывов возросло, а в 35 – снизилось, что свидетельствует о постепенном смещении акцентов на рынке.

Украинский продуктовый IT-холдинг Genesis открыл в Украине почти 400 вакансий для IT-специалистов, несмотря на сложности для рынка и компаний сектора.