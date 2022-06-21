- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Как бренду оставаться в эфире во время войны: лекция маркетинг-директорки MEGOGO
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Лекция Валерии Толочиной , маркетинг-директора MEGOGO, состоится 1 июля в 11:00. Советуем воспользоваться этой возможностью, чтобы задать практические вопросы и получить советы специалиста.
ТЕМА : Как бренду оставаться в эфире во время войны: опыт MEGOGOПодписывайтесь на наш YouTube канал
Валерия будет говорить о:
- особенности коммуникации во время войны: о чем кричать, а где помолчать;
- проекты, помогающие обществу и партнерства: почему следует объединяться и как это влияет на бизнес-результаты;
- как не терять аудиторию и запускать новые продукты в трудные времена.
Доступ к лекции по донату.
Регистрация по ссылке .
Получить доступ к предыдущим лекциям Оксаны Коваль о диджитале во время войны и Елене Деревянко о трансформации системы управления бизнесом в новых реалиях можно здесь и здесь .