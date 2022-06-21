Как бренду оставаться в эфире во время войны: лекция маркетинг-директорки MEGOGO

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Лекция Валерии Толочиной , маркетинг-директора MEGOGO, состоится 1 июля в 11:00. Советуем воспользоваться этой возможностью, чтобы задать практические вопросы и получить советы специалиста.

ТЕМА : Как бренду оставаться в эфире во время войны: опыт MEGOGO

Валерия будет говорить о:

особенности коммуникации во время войны: о чем кричать, а где помолчать;

проекты, помогающие обществу и партнерства: почему следует объединяться и как это влияет на бизнес-результаты;

как не терять аудиторию и запускать новые продукты в трудные времена.

Доступ к лекции по донату.

Регистрация по ссылке .

Получить доступ к предыдущим лекциям Оксаны Коваль о диджитале во время войны и Елене Деревянко о трансформации системы управления бизнесом в новых реалиях можно здесь и здесь .