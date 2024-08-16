Как правильно выбирать мобильные мессенджеры для безопасного общения — советы эксперта

Мобильные мессенджеры, которые используют миллионы людей, часто считаются безопасными, поскольку команды регулярно проверяют свои продукты на защищенность. Однако выбор приложения для конфиденциального общения всегда зависит от личных потребностей и обстоятельств человека. Поэтому следует помнить, что самый безопасный способ коммуникации – это тот, который реально контролировать. Такое мнение в комментарии Delo.ua озвучила CEO Silvery LLC Ольга Волошина.

Больше о том, какие приложения для смартфонов считаются самыми безопасными, читайте в статье "Без лишних ушей. Выбираем безопасные мессенджеры для конфиденциального разговора с другом или партнером".

"Если вопросам защиты вы уделяете недостаточно внимания, есть большой риск, что вас легко сломят. Поэтому всегда проверяйте настройки конфиденциальности и безопасности в используемых им мессенджерах. Также не исключайте вероятность попадания вашего устройства или построений ваших собеседников в руки злоумышленников, поэтому не следует передавать через мессенджеры чувственные данные", — обращает внимание Волошина.

По мнению эксперта, среди наиболее распространенных мессенджеров с широкими функциями защиты следует выбирать Signal, WhatsApp и Telegram с возможностью секретных чатов.

Также при избрании безопасного мессенджера Ольга Волошина рекомендует украинцам обратить внимание на следующие ключевые моменты:

Механизмы защиты при обмене информацией: применяется ли шифрование при передаче информации и какое шифрование. К примеру, в мессенджерах Signal и WhatsApp применяется принудительное E2E-шифрование ("клиент-клиент"). Это означает, что никто, в частности владельцы мессенджеров, не смогут прочитать ваши сообщения. В Telegram такое шифрование включается только в "секретных чатах".

Механизмы хранения информации: важно знать, где и как хранятся данные собеседников, включая резервные копии. Например, в Telegram обычные чаты хранятся на серверах компании, а секретные чаты – только на устройствах участников.

Как защитить конфиденциальность данных во время разговора в мессенджере

Когда человек ведет важные переписки или переговоры в мобильных мессенджерах, он не может быть полностью уверен, что его разговор не прослушивается или личные данные не смогут украсть мошенники. Поэтому Ольга Волошина рекомендует соблюдать определенные правила поведения в соцсетях с целью защиты собственной конфиденциальности:

Используйте сложные и уникальные пароли для каждой учетной записи в социальных медиа. Пароли являются первой линией защиты от угроз безопасности.

Настройте многофакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты, который требует не только пароля и имени пользователя, но и что-то дополнительное, известное или доступное только вам.

Включите "уведомление о входе", как минимум с новых устройств, чтобы быстро обнаруживать любые попытки несанкционированного доступа.

Настройте параметры конфиденциальности в социальных медиа таким образом, чтобы вашу персональную информацию могли видеть только те, с кем вы хотите взаимодействовать или доверяемые.

Принимайте запросы на соединение только от людей, которых вы знаете или тех, кто предварительно прошел вашу проверку. Например, ответил на вопрос о целях установления контакта и т.п.

Иногда проверяйте возможную утечку ваших личных данных через специализированные сервисы, такие как сервис "have i been pwned" и т.д.

С осторожностью устанавливайте посторонние приложения, имеющие доступ к вашему профилю в социальных медиа. Обязательно настройте разрешения доступа к данным, необходимым для работы приложения.

Удаляйте приложения, которые вы больше не используете.

"Научится выявлять признаки и узнавать мошеннические схемы. Для этого полезно следить за новостями по теме кибербезопасности, чтобы своевременно узнавать, какие вирусы или атаки используют преступники для кражи личных данных", — обращает внимание Ольга Волошина.

Больше о том, какие приложения для смартфонов считаются самыми безопасными, читайте в статье "Без лишних ушей. Выбираем безопасные мессенджеры для конфиденциального разговора с другом или партнером".