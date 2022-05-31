- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
"Киевстар" продлил бесплатный роуминг в ЕС
Мобильный оператор "Киевстар" продлил для абонентов услугу бесплатного роуминга в 16 странах Европейского Союза.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевстара".
В компании сообщили, что услуга бесплатного роуминга будет доступна и в июне. Абоненты получат возможность совершать и принимать звонки (в Украину), звонить на номера страны пребывания, пользоваться мобильным интернетом и другими услугами. Чтобы воспользоваться услугой, нужно уплатить стоимость своего тарифа, которая обычно значительно ниже стоимости услуг местных операторов.
"Более 2 млн абонентов "Киевстар" вынуждены были искать убежища от войны за границей. Чтобы поддержать их в это тяжелое время, компания ввела сервис "Роуминг как дома". Благодаря этому сервису абоненты, находящиеся на территории некоторых стран ЕС, могут пользоваться услугами в роуминге по своим "домашним" тарифам", — говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
К примеру, если абонент подключен к пакету "Твой старт", то за 135 грн он получит безлимитные звонки в сети "Киевстар", 100 минут для звонков на номера других операторов в Украине и в стране его пребывания, а также 5 Гб мобильного интернета. Все входящие звонки – безлимитны.
Контрактные абоненты получат от оператора дополнительный пакет услуг: 500 минут для звонков на все украинские номера и номера в стране пребывания, 15 Гб мобильного интернета, а также 50 SMS.
Роуминг для абонентов "Киевстар" упразднен в 16-ти странах ЕС:
- Польша,
- Словакия,
- Румыния,
- Венгрия,
- Молдова,
- Германия,
- Италия,
- Литва,
- Франция,
- Болгария,
- Испания,
- Эстония,
- Латвия,
- Австрия,
- Нидерланды,
- Чехия.
Отметим, Украина хочет присоединиться к роуминговому пространству ЕС.