Киевстар усиливает партнерство с Fortinet, чтобы помогать клиентам противодействовать киберугрозам

В ответ на увеличение количества кибератак национальный мобильный оператор Киевстар будет предлагать украинским компаниям и государственным организациям наиболее современные решения для киберзащиты.

Полномасштабное вторжение россии в Украину существенно отразилось на количестве кибератак, которые на протяжении 2022-начала 2023 гг испытывали ресурсы органов государственной власти, государственные и частные предприятия критической инфраструктуры, медиа, компании финансового сектора. Только в Киевстар за год полномасштабной войны сотрудниками департамента кибербезопасности было успешно заблокировано более 450 DDoS-атак на сеть и более 13 000 фишинговых атак.

Поэтому, учитывая важность усиления информационной безопасности, Киевстар не только заботится о защите собственного периметра, чтобы обеспечить стабильность и непрерывность предоставления телеком-услуг, но и постоянно расширяет перечень решений по киберзащите для своих бизнес-клиентов. Углубление сотрудничества с Fortinet – одним из ведущих мировых разработчиков в этом направлении – позволит мобильному оператору предоставлять бизнесу и государственным организациям широкий спектр актуальных решений по кибербезопасности на основе облачных технологий. Благодаря им можно будет увеличивать отказоустойчивость ИТ-сервисов, а также обеспечивать высокий уровень защиты облачной и наземной IT-инфраструктуры организаций.

"Мы реагируем на потребности клиентов, поэтому постоянно расширяем предложение для них современными инновационными решениями. Мы уже более 6 лет развиваем востребованное направление облачных продуктов, впоследствии дополнили его сервисами по кибербезопасности, ведь эти направления очень связаны", - комментирует Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар – Расширение партнерства с Fortinet позволит Киевстар создавать для своих клиентов уникальные сервисы для противодействия киберугрозам, которые будут учитывать индивидуальные запросы компаний, кроме того, мы сможем экспертно сопровождать все этапы внедрения и использования решений нашими клиентами благодаря профессиональной подготовке сертифицированных специалистов".

Решения от Fortinet будут доступны в разных вариантах – от физического оборудования до специализированных виртуальных машин. В частности, пользоваться ними можно будет на подписных условиях, что будет значительно снижать финансовую нагрузку на предприятия и позволит оптимизировать затраты.

Напомним, что с 2021 года бизнес-клиентам Киевстар уже доступен сервис AntiDDoS для защиты от DDoS-атак (решение на основе FortiDDoS от Fortinet). Кроме того, компания предлагает комплексную защиту от киберугроз, в которую также вошли решения от Fortinet. Их можно использовать как комплексом, так и отдельными сервисами и сочетать с уже установленными у клиентов решениями.

Подобрать оптимальное решение для киберзащиты конкретной компании помогут эксперты Киевстара. Получить больше информации и заказать консультацию можно на официальном сайте.

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на декабрь 2022 года обслуживал 24,8 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G. Киевстар. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и Интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, сервисы по кибербезопасности, IoT, Cloud solutions, цифровое ТВ.

Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. В 2022 году компания выделила более 130 млн грн помощи на гуманитарные нужды общества и предоставила абонентам бесплатные услуги и бонусы в эквиваленте 577 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и перечислил 300 млн. грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.