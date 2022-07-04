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- IT и Телеком
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"Киевстар" возобновил свою сеть интернет в деоккупированных городах
Компания завершила работы по восстановлению сети фиксированного интернета в городах Чернигов, Нежин, Ирпень, Ахтырка. Таким образом, 29 тысяч абонентов снова имеют доступ к высокоскоростному домашнему интернету.
В целом стоимость обновления сети составила более 4,26 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Также сейчас ведутся активные работы по восстановлению сети в Харькове, Николаеве и окрестностях. Уже 750 домов снова имеют доступ к фиксированному интернету от "Киевстар".
В целом, по состоянию на сегодняшний день "Киевстар" продолжает контролировать 92% сети фиксированного интернета и 90% сети мобильной связи.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме восстановления поврежденной инфраструктуры компания модернизирует сеть. В частности, в городах Львов, Киев и Днепр стал доступен интернет на скорости до 1Гбит/сек.
До конца года подобная возможность появится еще в 14 городах Украины.
Напомним, что абоненты "Киевстара" теперь могут общаться без платы за роуминг в 30 странах.