"Киевстар" возобновил свою сеть интернет в деоккупированных городах

Компания завершила работы по восстановлению сети фиксированного интернета в городах Чернигов, Нежин, Ирпень, Ахтырка. Таким образом, 29 тысяч абонентов снова имеют доступ к высокоскоростному домашнему интернету.

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В целом стоимость обновления сети составила более 4,26 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также сейчас ведутся активные работы по восстановлению сети в Харькове, Николаеве и окрестностях. Уже 750 домов снова имеют доступ к фиксированному интернету от "Киевстар".

В целом, по состоянию на сегодняшний день "Киевстар" продолжает контролировать 92% сети фиксированного интернета и 90% сети мобильной связи.

Кроме восстановления поврежденной инфраструктуры компания модернизирует сеть. В частности, в городах Львов, Киев и Днепр стал доступен интернет на скорости до 1Гбит/сек.

До конца года подобная возможность появится еще в 14 городах Украины.

Напомним, что абоненты "Киевстара" теперь могут общаться без платы за роуминг в 30 странах.