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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Microsoft на 6 месяцев предоставит украинскому бизнесу бесплатные лицензии

Microsoft на 6 месяцев предоставит украинскому бизнесу бесплатные лицензии
Предложение распространяется на все продукты компании с подпиской. Фото: ua.depositphotos.com

Американская корпорация компьютерных технологий Microsoft предложила украинским предпринимателям оформить бесплатную лицензию на свои продукты. 

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Об этом сообщила компания PartnerWay, официальный украинский ресселлер продуктов таких tech-гигантов, как Google, Microsoft, Asana, AWS и Zendesk.

Бесплатную лицензию предоставляют на 6 месяцев, чтобы получить ее, необходимо подать заявку через Google форму. В ней нужно будет указать сайт компании, количество лицензий, каким тарифным планом и продуктами Microsoft пользуется заказчик.

Предложение предусматривает, что предприниматели получат бесплатный доступ на 6 месяцев ко всем продуктам компании, имеющих лицензионную подписку: Microsoft Teams, Dynamics 365, Office 365, Windows 10, Visio.

В свою очередь PartnerWay предлагает украинцам свои спецпредложения. Речь об оплате в удобной валюте и бесплатной клиентской поддержке.

В то же время Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину.

Ранее другой техногигант Google создал специальный фонд и запустил грантовую программу для украинских стартапов. В рамках программы можно будет получить до 100 тысяч долларов.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан