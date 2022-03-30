- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Microsoft на 6 месяцев предоставит украинскому бизнесу бесплатные лицензии
Американская корпорация компьютерных технологий Microsoft предложила украинским предпринимателям оформить бесплатную лицензию на свои продукты.
Об этом сообщила компания PartnerWay, официальный украинский ресселлер продуктов таких tech-гигантов, как Google, Microsoft, Asana, AWS и Zendesk.
Бесплатную лицензию предоставляют на 6 месяцев, чтобы получить ее, необходимо подать заявку через Google форму. В ней нужно будет указать сайт компании, количество лицензий, каким тарифным планом и продуктами Microsoft пользуется заказчик.
Предложение предусматривает, что предприниматели получат бесплатный доступ на 6 месяцев ко всем продуктам компании, имеющих лицензионную подписку: Microsoft Teams, Dynamics 365, Office 365, Windows 10, Visio.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В свою очередь PartnerWay предлагает украинцам свои спецпредложения. Речь об оплате в удобной валюте и бесплатной клиентской поддержке.
В то же время Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину.
Ранее другой техногигант Google создал специальный фонд и запустил грантовую программу для украинских стартапов. В рамках программы можно будет получить до 100 тысяч долларов.
Фото: ua.depositphotos.com