МИД запустил русскоязычную версию сайта о войне в Украине

Сайт о войне в Украине war.ukraine.ua теперь доступен для русскоязычной аудитории по всему миру.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. По информации МИДа, цель российской версии сайта – обеспечить доступ всем людям, которые общаются по-русски, к проверенной, не искаженной российской пропагандой информации о войне, ее цене для России и последствиям для всего мира.

"Сайт предоставляет прямые и обоснованные ответы на самые популярные вопросы, которые задают пользователи русскоязычного сегмента поисковиков: почему Россия вторглась в Украину и что сейчас происходит в Украине. Сайт содержит только проверенную информацию из официальных источников, а новостной блок оперативно обновляется", – говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в МИД, на сайте представлены материалы, доступно разъясняющие принцип работы и разрушительные последствия санкций против России – как для ее политического руководства, так и для обычных граждан.

Пользователи также смогут найти аналитику санкций против Беларуси.

Ресурс также публикует реальные данные о том, какую цену платит Россия, развязав войну против Украины, о ежедневно увеличивающихся реальных человеческих потерях российских военных, а также сведения об объемах потерь военной техники, которые скрываются руководством России и государственными медиа. На сайте war.ukraine.ua эта информация будет доступна каждому.

Отдельный раздел сайта посвящен украинскому сопротивлению – обычным украинцам и украинкам, которые с началом войны присоединились к борьбе против российских захватчиков.

На сайте также доступны сотни историй героев гражданского сопротивления, которые независимо от своей основной профессии отстаивают свободу, ценности и безопасность всей Европы.

В МИДе напомнили, что сайт создан на платформе ukraine.ua, которая была запущена 14 января этого года, буквально через несколько часов после масштабной кибератаки на государственные порталы.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину цель платформы изменилась. Сейчас она обеспечивает миру свободный доступ к правдивой информации о войне в Украине, теперь и на русском, подытожили в министерстве.