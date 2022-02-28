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Минцифры запустило чатбот для переселенцев
Министерство цифровой трансформации (Минцифры) и компания Corezoid запустили чатбот, который поможет получить временный дом или необходимые вещи в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), работающих как пункты заботы.
Как сообщает пресс-служба Минцифры, в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской областях на базе ЦПАУ были созданы пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне.
По информации министерства, такую инициативу постепенно подхватывают центры предоставления админуслуг и других областей.
"Для того, чтобы людям, нуждающимся в помощи, было проще ее получить, мы запустили @turbotnyk_bot . Чатбот доступен в Telegram и Viber", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Чтобы запустить чатбот, необходимо:
– в Telegram перейти по ссылке: https://t.me/turbotnyk_bot;
– в Viber скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk.
После этого нужно:
– выбрать нужную область и населенный пункт, перечень постоянно расширяется;
– указать, какая именно поддержка необходима;
– позвонить координатору (звонки доступны 24 часа в сутки);
– договориться и получить необходимую помощь.
Можно будет можно получить такую помощь:
– временное жилье;
– вещи первой необходимости;
– спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца;
– воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и масло;
– лекарства и снаряжение;
– туалетную бумагу и другие средства гигиены;
– одежда и обувь;
– детские игрушки и питание.
Напомним, Кабинет министров упростил процедуру подачи заявки и назначения соответствующей помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание: теперь они смогут оформить такую помощь через портал "Дія".