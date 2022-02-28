Минцифры запустило чатбот для переселенцев

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) и компания Corezoid запустили чатбот, который поможет получить временный дом или необходимые вещи в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), работающих как пункты заботы.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской областях на базе ЦПАУ были созданы пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне.

По информации министерства, такую инициативу постепенно подхватывают центры предоставления админуслуг и других областей.

"Для того, чтобы людям, нуждающимся в помощи, было проще ее получить, мы запустили @turbotnyk_bot . Чатбот доступен в Telegram и Viber", – говорится в сообщении.

Чтобы запустить чатбот, необходимо:

– в Telegram перейти по ссылке: https://t.me/turbotnyk_bot;

– в Viber скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk.

После этого нужно:

– выбрать нужную область и населенный пункт, перечень постоянно расширяется;

– указать, какая именно поддержка необходима;

– позвонить координатору (звонки доступны 24 часа в сутки);

– договориться и получить необходимую помощь.

Можно будет можно получить такую помощь:

– временное жилье;

– вещи первой необходимости;

– спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца;

– воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и масло;

– лекарства и снаряжение;

– туалетную бумагу и другие средства гигиены;

– одежда и обувь;

– детские игрушки и питание.

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру подачи заявки и назначения соответствующей помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание: теперь они смогут оформить такую помощь через портал "Дія".