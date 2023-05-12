Находить клиентов становится проще: Киевстар добавил новые функции на платформе ADWISOR

Для бизнес-компаний остается актуальной проблемой восстановления клиентской базы, которая сократилась в результате событий военного времени. Учитывая это, Киевстар расширил функционал интеллектуальной платформы для самостоятельных рассылок ADWISOR, добавив возможность проведения промо-кампаний в реальном времени.

Новая услуга «Рассылка по событиям», которая проходит по выбранной геолокации, позволяет в реальном времени автоматически отправлять промо-рассылки потенциальным потребителям в случае наступления определенного события – триггера. Например, когда клиент оказывается в определенном радиусе от вашей торговой точки/магазина/и т.д.

Запустить такую триггерную SMS-кампанию с платформы ADWISOR очень просто: необходимо на карте указать нужную территорию, сформировать группы получателей, настроить для них событие и отправить рассылку.

«Мы понимаем, как сложно сейчас бизнесу привлекать к себе новых покупателей, – комментирует Константин Вечер, В2В-директор Киевстар. – И поэтому советуем использовать возможности, которые дают сервисы на основе Big Data – как современный маркетинговый инструмент, позволяющий делать коммуникацию с потенциальными клиентами быстрой, персонализированной и направленной именно на тех, кто наиболее готов на нее откликнуться. Более того, так можно существенно экономить рекламные бюджеты, поскольку промо-кампании охватывают аудиторию выборочно по выбранным вами параметрам, а не «ковровому покрытию», когда количество нецелевых контактов очень высокое».

Напомним, что пользователям платформы ADWISOR ранее были доступны два типа рассылок:

Рассылка промосообщений на собственную базу контактов.

Таргетированные SMS-рассылки для поиска новой аудитории*. Для таких промо-кампаний аудитория выбирается с помощью Big Data-фильтров, среди которых могут быть возраст, пол, предпочтения и т.д. — более 40 различных параметров, а также с возможным определением определенной территории для рассылки.

С добавлением услуги «Рассылки по событиям», которую можно отправлять получателям на определенной территории, Теперь бизнес-клиенты Киевстар смогут делать также персонализированное предложение потенциальной аудитории именно в тот момент, когда есть наибольшая вероятность реагирования на нее. Такой сервис может пригодиться розничным точкам продаж, медицинским лабораториям и клиникам, пищевым заведениям, салонам красоты, спортивным залам и другим компаниям.

Общий функционал платформы позволяет пользователям для всех типов рассылок самостоятельно устанавливать желаемый бюджет промокампании, формировать и добавлять в текст краткую ссылку на свой сайт, настраивать дату и время отправки сообщений, регулировать скорость их отправки, получать статистику по проведенным рассылкам и т.д. Чтобы оценить большинство возможностей, для некоторых типов рассылок открыт 30-дневный бесплатный тестовый доступ. Узнать больше об ADWISOR и заказать услугу «Рассылка по событиям» можно после регистрации на платформе.

* Рассылка осуществляется на базу абонентов Киевстар, которые дали согласие на получение промо-предложений по программе «Мои скидки».

СПРАВКА

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на декабрь 2022 года обслуживал 24,8 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G. Киевстар. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, сервисы по кибербезопасности, IoT, Cloud solutions, цифровое ТВ и т.д. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. В 2022 году компания выделила более 130 млн грн помощи на гуманитарные нужды общества и предоставила абонентам бесплатные услуги и бонусы в эквиваленте 577 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и перечислил 300 млн. грн. на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

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