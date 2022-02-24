Некоторые документы в "Дія" будут недоступны. Приложение и портал будут работать

С целью защиты данных некоторые документы в приложении “Дія” будут недоступны, само приложение и портал будут работать. Об этом в своем телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наша команда сделает все, чтобы защитить все базы. Временами в Декларации не будут доступны документы и услуги. Все це робиться в цилях безпеки. Приложение и портал работают постоянно. Тримаймося!", - написал Федоров.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Государственная граница Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое орудие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.