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Некоторые документы в "Дія" будут недоступны. Приложение и портал будут работать
С целью защиты данных некоторые документы в приложении “Дія” будут недоступны, само приложение и портал будут работать. Об этом в своем телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Наша команда сделает все, чтобы защитить все базы. Временами в Декларации не будут доступны документы и услуги. Все це робиться в цилях безпеки. Приложение и портал работают постоянно. Тримаймося!", - написал Федоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.
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