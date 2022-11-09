Почему у россиян истерика из-за успехов украинского кибервойска

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Количество возмущенных и отчаявшихся голосов, доносящихся до Украины из российского интернета, увеличивается в геометрической прогрессии. У страны-террориста в последнее время все рушится с рук. "Новые российские губернии" освобождают одна за другой, медийный эффект от последней речи больного диктатора уничтожила заявка Украины на вступление в НАТО, а ядерной дубинки испугался только Илон Маск. Пропагандисты отчаиваются и требуют крови — хоть чьей-то.

И пока герои ВСУ с оружием в руках освобождают украинскую землю, украинское кибервойско эффективно работает в тылах врага, чем очень раздражает тамошнюю публику. Очередную волну хейта у россиян вызвало награждение Министерством обороны Украины ряда украинских ИТ-предпринимателей за удачные информационные атаки на инфраструктуру врага. Это произошло уже почти два месяца назад, но в России не утихают крики отчаяния до сих пор.

Среди тех, кто получил награды от МОУ были известны специалисты Алексей Куприенко, СЕО траблшутингового агентства Underdog The UnLawyers, Артем Бородатюк, основатель Netpeak Gorup, соучредитель компаний Reface, Zibra и Pawa Кирилл Сигида, совладелец и партнер Tabasco Александр Kмир& Коробка.

Полный список награжденных представителей креативного кластера МО не разглашает, как и их проекты. Но россияне возлагают на руководителей украинской киберармии ответственность за целый ряд конкретных атак как в онлайне, так и на реальную инфраструктуру, ссылаясь на якобы собственные отчеты награжденных в МО Украины.

Больше всего раздражает россиян стоит соучредитель Reface, Zibra и Pawa Сергей Токарев, позывной и никнейм "Степан". Россияне ему приписывают казино Lucky Labs, которое он, правда, продал, а потом казино прекратило существование. А также попрекают отцом - Александром Токаревым, который является членом попечительского совета российского союза городов-героев так называемой отечественной войны, созданной для "координации усилий по патриотическому воспитанию молодежи на примерах и традициях предыдущих поколений". А главная причина такого внимания к персоне Токарева – в том, что он еще один гражданин России, который сотрудничает с Украиной. Он много лет проходит все проверки со стороны Украины и многое для Украины сделал. Вот что ему и другим героям уже удалось:

В частности, украинцам приписывают организацию волны сообщений о «минировании» россии. Кол-центр одного из награжденных МОУ систематически заваливал врага фейковыми звонками о бомбах в аэропортах, вокзалах, административных зданиях, торговых центрах и т.д. Россияне жалуются, что это повлекло за собой панику в обществе и приходилось выделять «мощные ресурсы» на проверку таких сообщений. Весной российские власти начали блокировать доступ своим гражданам к YouTube и предложили «патриотическую альтернативу» — мертворожденный Rutube. 9 мая наши поздравили сервис с днем пабеды: завалили 75% баз и уничтожили 90% резервных копий. Как следствие, сорвалась трансляция путинского парада, а Rutube просто удалился. Эту победу одержал партнер Токарева, Кирилл Сигида из компании Reface. Кирилл публиковал у себя в соцсетях фото награды МО, но не рассказывал тогда о том, что получил ее за излом Rutube. Спасибо! 22 июня сломанные украинцами аккаунты российского представительства по контролю за вооружением в Вене и Министерства иностранных дел РФ ретвитнули фото листовок из музея Аушвиц Биркенау. На них было написано послание россиянам: «единственный газ, которого заслуживаете вы и ваша страна – это Zyklon B ». Администрация музея отрицала существование подобных открыток, а российские медиа обвинили наших героев в их создании с использованием deep-fake технологий типа украинского Reface. Дистрибуция была реализована через атаку на сайты предприятий оборонной промышленности и инфраструктуры России с помощью вируса из семейства NotPetya, используя для доступа к сервису nalog.gov.ru. Отдельное достижение, которое не нужно недооценивать, - блестящую кампанию, которая имела целью разрушить репутацию террориста рамзана кадырова. Здесь стоит отметить, что с начала войны именно украинское сопротивление оказало из этого ужаса рядового россиянина жалкое посмешище. По количеству пренебрежительных привычек от украинцев Кадыров может спорить разве что с Путиным. Значительный вклад в это внесла команда Tabasco Алексея Смирнова, разработавшая сотни креативных кампаний. Здесь стоит просто привести цитату обиженного и испуганного российского автора: «Флешмоб с написанием названия Чечни и имя Рамзана Ахматовича с маленькой буквы, фермы по производству насмешливых мемов под копирку, слом газеты «Молодежь Дагестана» — ответственный за это хакер должен быть хакером.». Комментарии излишни. Награжденным айтовцам приписывают также «террор» иностранного бизнеса в России, через который с тамошнего рынка были вынуждены уйти многие западные компании. Систематический буллинг руководителей, акционеров и инвесторов иностранных кампаний был организован из Украины. Токарев (Reface) и Куприенко (Underdog) не только возглавили это движение, но и приложили немало усилий, чтобы убедить уйти из России Prosus, Thales, Visa и MasterCard, SAP, Huawei, Citibank, Luxoft, Revolut.

Российские пропагандисты угрожают, что знают организаторов всех этих кампаний, но пока дальше слов и угроз дело не заходит. Украинцам же остается только гордиться нашим киберфронтом и его фронтменами. Во-вторых, это очередное подтверждение того, что отчаяние и бессилие все больше пленяет пропагандистские паблики. Аргументы там кончаются, остались только угрозы, которых давно уже никто не боится. Запасаемся попкорном, потому что дальше будет интереснее.