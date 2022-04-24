Пострадавшим в войне жителям киевской области дают телефоны - проект "Связь надежды"

Волонтеры проекта "Связь Надежды" передали мобильные телефоны пострадавшим жителям киевской области. Удалось обеспечить ими около 600 людей, которые потеряли связь с близкими из-за утраченных телефонов.

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В Бородянке Киевской области состоялась акция «Связь Надежды», в результате которой пожилые люди, оставшиеся без связи из-за действий оккупантов на их территориях, смогли получить мобильные телефоны от украинских граждан.

В рамках акции неравнодушные украинские граждане передавали с помощью сервиса Укрпочты свои мобильные телефоны в рабочем состоянии, которыми они уже не пользуются, и это дало возможность обеспечить около ими 600 людей, которые потеряли связь с близкими из-за утраченных телефонов.

Акция "Связь Надежды" продолжается. Чтобы передать нуждающимся в связи украинцам необходимо:

посетить любое отделение Укрпочты;

оформить почтовую отправку телефона, обязательно отметить, что телефон посылается в рамках акции «Связь надежды» по адресу: Фонд "Лазар", пер. Памвы Беринды, 6, г. Киев, Украина, 01015 тел.+38 044 390 67 71;

оплатить почтовую отправку в соответствии с почтовыми тарифами.

Организаторы акции подчеркивают - телефон может быть даже кнопочным, но обязательно в рабочем состоянии. Также у него должна быть исправная батарея и зарядное устройство.

Напомним, 13 апреля "Киевстар" запустил SMS-оповещение о появлении в зоне доступа абонента, с которым пропала связь. Чтобы получить уведомление о появлении абонента в сети, необходимо отправить на его номер SMS-сообщение со спецкодом *D# и любым текстовым сообщением. Новый сервис имеет пролонгированное действие: заявка остается активной в течение пяти дней. Если за это время абонент не выходит на связь, оператор уведомит об этом и предложит повторно отправить запрос.