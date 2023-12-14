Практически возобновили связь: "Киевстар" начнет запускать работу мобильного интернета

"Киевстар" в ближайшее время запускает работу мобильного интернета. Сделать это хотели сегодня ночью. Мобильный оператор почти восстановил связь после масштабной атаки хакеров.

Об этом сообщили президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона и пресс-служба "Киевстар"

"К сожалению, мы пока не полностью восстановились. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы приступим к восстановлению с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", - заявил Комаров.

По его словам, уже полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. На 99% возобновлены услуги голосовой связи. Она пока недоступна только на правом берегу Киева.

"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы сейчас заканчиваем последнюю географию – это правый берег Днепра в Киеве", – заявил Комаров.

Как подчеркивает пресс-служба мобильного оператора, в некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности со связью, но специалисты их устраняют.

"Голосовой сервис подключен. Однако его доступность и качество зависит от многих факторов. Сейчас мы работаем, чтобы все имели связь. И это требует некоторого времени", - говорится в сообщении компании "Киевстар"

Там советуют тем абонентам, у которых SIM-карта не регистрируется в сети, попробовать:

перезагрузить телефон;

включить и отключить "авиарежим".

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря в компании "Киевстар" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

Злоумышленники поразили киберзащиту оператора мобильной связи "Киевстар" через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников.

При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Ответственность за атаку уже взяло на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек". Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

В "Киевстаре" заявляли, что не знают, когда удастся возобновить предоставление услуг, но по состоянию на 20.00 12 декабря сообщили, что частично возобновили работу услуг фиксированной связи после масштабного сбоя и планируют возобновить другие услуги в течение 13 декабря.

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