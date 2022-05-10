С начала полномасштабной войны в Украине 77% IT-компаний нашли новых клиентов

По итогам первого квартала 2022 года IT-сектор принес рекордную выручку в $2 млрд.

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Так, после начала полномасштабной войны 77% IT-компаний нашли новых клиентов, 56% из них ожидает роста продаж на 5-30%. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой Даниил Гетманцев.

"Несмотря на шок от самой горячей фазы войны в марте – было сохранено 96% объема экспорта IT-услуг по сравнению с мартом 2021 года", - подчеркнул нардеп.

По его словам, по итогам первого квартала 2022 года IT-сектор принес рекордные $2 млрд экспортных поступлений.

Он отметил, что год назад за аналогичный период выручка составляла менее $1,5 млрд.

В феврале, в последний довоенный месяц реализации продукции на экспорт позволила установить месячный исторический рекорд за все годы Независимости – $839 млн.

Напомним, что ранее Гетманцев заявил, что с конца мая государство начнет возмещать НДС за январь.