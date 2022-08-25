Starlink снизил стоимость услуг для украинцев

Платформа спутникового интернета Starlink, принадлежащая компании SpaceX, снизила цену своих услуг для украинцев со $100 до $60.

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Об этом в Twitter сообщил основатель информационного сайта Liveuamap Родион Рожковский, опубликовав соответствующее письмо компании.

Старлінк для українців зменшили плату за інтернет зі $100 до $60 pic.twitter.com/rmYjD6j8Gx — ٌКіберерудит (@rozhkovsky) August 25, 2022

Терминал Starlink стоит $499, однако после покупки для использования спутникового интернета нужно платить ежемесячный тариф, который и снизили для пользователей в Украине.

"С 24.08.2022 Starlink снижает вашу ежемесячную плату за обслуживание до $60. Снижение цены учитывает условия вашего местного рынка и должен отражать паритет покупательной способности наших клиентов", - говорится в письме Starlink.

Цена снизится автоматически и действует с 24 августа. Соответственно, в счетах в дальнейшем это будет отображаться.

В начале войны России против Украины Минцифры обратилось к главе SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить Украине станции Starlink, на что американский предприниматель отреагировал оперативно и положительно.

Starlink активно используют военные. Терминалы спутникового интернета даже доставляли вертолетами в Мариуполь, когда город был в осаде, для надежной связи.

В июне компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") Илона Маска получила лицензию оператора в Украине.