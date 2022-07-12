Связь и интернет в Донецкой области обеспечит система Tesla Powerwall 2

В Донецкой области установили систему Tesla Powerwall 2, которую Украине передал американский миллиардер Илон Маск. Благодаря аккумуляторам, работающим на солнечной энергии, украинцы в самых горячих точках страны, всегда будут на связи.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Донецкая область – одно из самых горячих мест на карте Украины. Из-за постоянных вражеских обстрелов во многих населенных пунктах интернет и связь почти отсутствуют. Врачи, пожарные и спасатели работают в сверхчеловеческих условиях. А местные не могут пообщаться с родными", - отметил министр.

Теперь благодаря аккумуляторам Tesla Powerwall 2, работающим на солнечной энергии, эти люди всегда будут на связи.

По словам Федорова, систему Tesla Powerwall 2 планируют установить также в Николаевской области.

"Новейшие технологии помогут нам победить в этой войне. Благодарю Илона Маска и европейских министров цифровой трансформации за технологическую помощь Украине", - отметил Федоров.

Напомним, Илон Маск передал Украине станции Tesla Powerwall. Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.

Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации.