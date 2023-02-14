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Украинцев предупредили о новой кибератаке: злоумышленники рассылают письма от имени СНБО
Киберпреступники рассылают письма якобы от имени Аппарата Совета национальной безопасности и обороны, чтобы получить скрытый удаленный доступ к компьютерам.
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
Отмечается, что специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные ЧП CERT-UA зафиксировали массовое распространение опасных электронных писем якобы от имени Аппарата СНБО.
"Они имеют тему "RE: Критическое обновление безопасности" и приложение в виде RAR-архива с названием "KB5017371 обновление системы безопасности.rar". Архив содержит изображение-приманку "инструкция Важно прочитать.jpg" и сплит-архив с исполняемым файлом "KB5017371.exe", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При загрузке, распаковке и запуске содержимого архива на компьютер будет установлена легитимная программа Remote Utilities. Она предоставляет скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам.
В Госспецсвязи призвали не открывать присланные вложения и не переходить по ссылкам, если вы не уверены в их безопасности.
Напомним, ранее в Госспецсвязи предупреждали о рассылке опасных электронных писем под видом инструкции о том, как якобы распознать иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
Источник фото: Depositphotos