Украинцев предупредили о новой кибератаке: злоумышленники рассылают письма от имени СНБО

Киберпреступники рассылают письма якобы от имени Аппарата Совета национальной безопасности и обороны, чтобы получить скрытый удаленный доступ к компьютерам.

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Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Отмечается, что специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные ЧП CERT-UA зафиксировали массовое распространение опасных электронных писем якобы от имени Аппарата СНБО.

"Они имеют тему "RE: Критическое обновление безопасности" и приложение в виде RAR-архива с названием "KB5017371 обновление системы безопасности.rar". Архив содержит изображение-приманку "инструкция Важно прочитать.jpg" и сплит-архив с исполняемым файлом "KB5017371.exe", - говорится в сообщении.

При загрузке, распаковке и запуске содержимого архива на компьютер будет установлена легитимная программа Remote Utilities. Она предоставляет скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам.

В Госспецсвязи призвали не открывать присланные вложения и не переходить по ссылкам, если вы не уверены в их безопасности.

Напомним, ранее в Госспецсвязи предупреждали о рассылке опасных электронных писем под видом инструкции о том, как якобы распознать иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

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