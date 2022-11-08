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Украинцы смогут получить 1,1 млн грн на реализацию проекта в сфере открытых данных
В Украине стартовал конкурс Open Data Services Support, в рамках которого украинцы смогут получить 1,1 млн гривен на реализацию своего проекта по открытым данным.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Запускаем конкурс грантов Open Data Services Support. Общий призовой фонд - 4,4 млн гривен. 4 победителя получат по 1,1 млн гривен", - отметил Федоров.
По его словам, принять участие могут стартапы, общественные организации, бизнес и все имеющие цифровые проекты с открытыми данными.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Открытые данные — основа для европейской страны. Они помогают бороться с коррупцией, повышать эффективность и прозрачность власти. А главное, станут фундаментом для послевоенного восстановления страны. Прозрачность и подотчетность, которую дают нам открытые данные, — основа для дальнейшей международной поддержки Украины", – подчеркнул Федоров.
Цель Open Data Services Support – повысить уровень использования открытых данных, чтобы создавать новые и поддерживать существующие цифровые инструменты, связанные с антикоррупционной тематикой, социальной пользой, повышением эффективности и прозрачности работы органов власти, преодолением негативных последствий войны.
Дедлайн подачи заявок: 28 ноября 2022 года в 23:59.
О критериях, требованиях к участникам, условиях участия и всех подробностях узнайте по ссылке.
Напомним, в сентябре Украина присоединилась к программе "Цифровая Европа", которая ускорит цифровую трансформацию, восстановление экономики и приблизит нас к цифровому безвизу с ЕС. Представители Украины могут ознакомиться с 8 открытыми грантовыми конкурсами программы. Дедлайн большинства из них – январь 2023 года.