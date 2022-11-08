Украинцы смогут получить 1,1 млн грн на реализацию проекта в сфере открытых данных

В Украине стартовал конкурс Open Data Services Support, в рамках которого украинцы смогут получить 1,1 млн гривен на реализацию своего проекта по открытым данным.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запускаем конкурс грантов Open Data Services Support. Общий призовой фонд - 4,4 млн гривен. 4 победителя получат по 1,1 млн гривен", - отметил Федоров.

По его словам, принять участие могут стартапы, общественные организации, бизнес и все имеющие цифровые проекты с открытыми данными.

"Открытые данные — основа для европейской страны. Они помогают бороться с коррупцией, повышать эффективность и прозрачность власти. А главное, станут фундаментом для послевоенного восстановления страны. Прозрачность и подотчетность, которую дают нам открытые данные, — основа для дальнейшей международной поддержки Украины", – подчеркнул Федоров.

Цель Open Data Services Support – повысить уровень использования открытых данных, чтобы создавать новые и поддерживать существующие цифровые инструменты, связанные с антикоррупционной тематикой, социальной пользой, повышением эффективности и прозрачности работы органов власти, преодолением негативных последствий войны.

Дедлайн подачи заявок: 28 ноября 2022 года в 23:59.

О критериях, требованиях к участникам, условиях участия и всех подробностях узнайте по ссылке.

Напомним, в сентябре Украина присоединилась к программе "Цифровая Европа", которая ускорит цифровую трансформацию, восстановление экономики и приблизит нас к цифровому безвизу с ЕС. Представители Украины могут ознакомиться с 8 открытыми грантовыми конкурсами программы. Дедлайн большинства из них – январь 2023 года.