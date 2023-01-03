Украинские провайдеры получили батареи SBL, поддерживающие сеть без электричества

29 провайдеров из каждой области Украины получили батареи SBL, которые помогут поддерживать сети пока нет питания. У тысячи украинцев будет интернет в течение 10-12 часов после отключений света.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Передали провайдерам 172 батареи SBL. Они помогут поддерживать сети пока нет питания. Так десятки тысяч людей смогут пользоваться интернетом", - отметил он.

По его словам, самая сложная ситуация с интернетом сейчас в Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Поэтому большинство батарей передали именно туда.

В общей сложности их получили 29 провайдеров из каждой области Украины.

Теперь тысячи украинцев будут иметь интернет в течение 10-12 часов после отключения света

Федоров подчеркнул, что команда Минцифры продолжает вести переговоры с международными организациями, чтобы Украина получила большее оборудование, которое позволит гражданам оставаться на связи, когда исчезает электроэнергия.

Министр также поблагодарил канадскую компанию eQualitie, DEPS и Ассоциацию "Правовладельцев и поставщиков контента".

Отметим, недавно Украина получила очередную партию терминалов спутниковой связи Starlink от Польши, их отправят в "Пункты несокрушимости" и для поддержки медицинской и энергетической сферы.