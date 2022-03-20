Украинский криптофонд собрал на поддержку ВСУ более $60 млн

Криптовалютный фонд Украины уже собрал более 60 млн долларов на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины (Минцифры).

В министерстве отмечают, что криптоактивы существенно масштабируют усилия Украины привлекать дополнительные средства в поддержку армии.

В первые дни войны крипта помогла покрыть неотложные нужды Вооруженных сил Украины. Более 34 млн криптодонатов было потрачено на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций, говорится в сообщении.

В Минцифры напомнили, что все официальные криптовалютные кошельки министерства собраны на специальном сайте.

Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX запустили официальный сайт Aid For Ukraine, на котором можно перевести криптовалюту на поддержку Украины.

Большую часть собранных денег направят на поддержку Вооруженных сил Украины.

При этом часть криптовалюты распределят на другие нужды страны. В частности, деньги пойдут на информационное противодействие российской пропаганде и мировую коммуникационную кампанию о правдивых событиях в Украине.

Кроме этого, украинцы и иностранцы могут перечислять деньги на спецсчет, открытый Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных сил Украины.

Перевести средства при помощи карты можно по ссылке или через банковский счет по реквизитам.