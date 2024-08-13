Ускорит подачу заявки на "еВідновлення": в "Дії" можно будет сгенерировать выписку о несудимости

Министерство цифровой трансформации расширило возможности программы "еВідновлення", чтобы владельцы поврежденного Россией имущества могли подавать заявки быстрее и удобнее.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Теперь у "Дії" можно будет заказать выписку о несудимости, а заявку на компенсацию смогут подавать не только владельцы, но и их законные представители.

Согласно сообщению, выписку о несудимости можно будет заказать в "Дії" при заполнении заявки на "еВідновлення".

"Команда заметила, что во время оформления заявки на "еВідновлення" много времени уходит на проверку того, есть ли у человека судимость за преступления против национальной безопасности. Ранее комиссия местных властей, которая оценивала повреждение жилья, сама проверяла эту информацию. Проверка могла продолжаться от нескольких дней до недель. Пофиксили это", – рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Теперь при подаче заявки можно будет заказать этот подъемник в Действии — и он сам подтянется.

Что касается подачи заявки законными представителями несовершеннолетних или недееспособных лиц, являющихся единоличными собственниками поврежденного имущества, то теперь они могут подавать заявки на "еВідновлення" и получать выплаты на ремонт.

Для этого нужно обратиться в ЦПАУ с подтверждающими документами, удостоверяющими их статус законного представителя. Средства поступят на карточку "еВідновлення" представителя.

В "Дії" запустили сбор заявок для международного Реестра убытков

Добавим, что в конце июля украинцы получили возможность подавать заявки на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье в международный Реестр убытков в Гааге через портал "Дія", без необходимости регистрации в Реестре прав или наличия акта обследования имущества.

Для этого нужно зарегистрироваться или войти в кабинет гражданина на портале "Дія" с помощью электронной подписи. Затем заполнить заявление, указав все необходимые данные, подписать его электронной подписью и отправить.

Заявление будет проработано и, в случае приемлемости, зарегистрировано в международном Реестре ущерба. Также статус заявления и сообщение о ходе его рассмотрения можно будет отслеживать в кабинете гражданина на портале и мобильном приложении "Дія".

Кроме этого, с начала августа жители в зоне активных боевых действий в Украине тоже могут получать компенсации за уничтоженное жилье по программе "еВідновлення".