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В Киеве к интернету подключили 815 укрытий (ФОТО)
В столице Украины городе Киеве ко всемирной сети интернет подключили 815 укрытий.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации по информационным технологиям Петр Оленич.
"815 укрытий в Киеве подключены к интернету. Провайдеры, инженеры, монтажники – это настоящие невидимые герои Киева и Украины", – написал Оленич.
Ранее сообщалось, что в Киеве к интернету подключены более 800 бомбоубежищ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в начале марта городские власти Киева обратились к интернет-провайдерам с предложением организовать подключение бомбоубежищ к Wi-Fi.
В КГГА тогда заявили, что столичное руководство готово сотрудничать и вместе организовать подключение к Wi-Fi убежищ Киева.
Перед этим операторы мобильной связи "Киевстар", Lifecell и "Vodafone Украина" предоставили своим абонентом льготы в связи с российской военной агрессией.