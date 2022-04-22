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IT и Телеком
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В Киеве к интернету подключили 815 укрытий (ФОТО)

В Киеве к интернету подключили 815 укрытий (ФОТО)
Фото: Telegram/Петр Оленич

В столице Украины городе Киеве ко всемирной сети интернет подключили 815 укрытий. 

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации по информационным технологиям Петр Оленич.

Фото 2 — В Киеве к интернету подключили 815 укрытий (ФОТО)

"815 укрытий в Киеве подключены к интернету. Провайдеры, инженеры, монтажники – это настоящие невидимые герои Киева и Украины", – написал Оленич.

Фото 3 — В Киеве к интернету подключили 815 укрытий (ФОТО)

Ранее сообщалось, что в Киеве к интернету подключены более 800 бомбоубежищ. 

Фото 4 — В Киеве к интернету подключили 815 укрытий (ФОТО)

Напомним, в начале марта городские власти Киева обратились к интернет-провайдерам с предложением организовать подключение бомбоубежищ к Wi-Fi.

В КГГА тогда заявили, что столичное руководство готово сотрудничать и вместе организовать подключение к Wi-Fi убежищ Киева.

Перед этим операторы мобильной связи "Киевстар", Lifecell и "Vodafone Украина" предоставили своим абонентом льготы в связи с российской военной агрессией. 

Автор:
Дмитрий Нарожный