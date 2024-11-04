В приложении "Резерв+" запустили бета-тестирование онлайн-отсрочок

4 ноября Министерство обороны начало бета-тестирование онлайн-отсрочок в приложении " Резерв+ ".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Чиновница рассказала, что первыми инструкции получат студенты и аспиранты, заполнившие форму тестирования. После них в процесс будут включены люди с инвалидностью и многодетные семьи.

"Все делаем постепенно. На этот раз пуши не отправляем, так что ждите инструкции на своих почтах", — отметила Черногоренко.

По ее словам, лица, уже имеющие отсрочку, смогут ее продлить только после истечения срока ее действия, поскольку одновременно не может быть двух активных отсрочок.

"Однако мы благодарны и тем, кто уже имеет отсрочку и тоже тестирует сервис. Ведь должны проверить, как отображается услуга у разных категорий граждан. (…) Если вы не успели зарегистрироваться на тестирование, не переживайте. До запуска услуги остались считанные дни", – написала она.

Черногоренко также призвала всех участников тестирования предоставлять обратную связь, подчеркивая важность их вклада в цифровизацию военного учета.

Напомним, в октябре в приложении "Резерв+" заработал сервис рекрутинга , позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.

Рекрутинг лиц в электронной форме включает выбор лицом воинской части и специальности, подачу лицом заявления о прохождении военной службы по контракту с использованием средств портала "Дія", в частности, с использованием мобильного приложения "Дія".

Для того чтобы сервис заработал, Кабмин согласовал предложение Министерства цифровой трансформации относительно реализации экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме.