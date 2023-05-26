В Украине могут отказаться от китайского телеком-оборудования: что известно

В Совете национальной безопасности и обороны Украины рассматривают возможность отказа в использовании украинскими телеком-операторами оборудования, изготовленного в Китае.

Об этом заявил руководитель управления по вопросам информационной безопасности службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности аппарата СНБО Владимир Зверев, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока идет этап обсуждения. Это важно, потому что риски есть, а у нас принятие решений основывается на риск-ориентированных обсуждениях. Я думаю, что это очень правильно, что обсуждение есть, поэтому ждем", - отметил он.

По его словам, ограничение использования китайского телеком-оборудования в основном затронет тех операторов, которые работают с государственными сетями и/или подключены к государственным структурам.

"Но нужно все это просчитывать и смотреть, как оно будет влиять на результат. Поэтому возможны варианты, когда к операторам, работающим с государственными сетями или подключенным к государственным учреждениям, будут применены более жесткие требования", - считает Зверев.

Директор департамента по развитию фиксированного интернета Мицифры Юрий Мацик также подтвердил в интервью изданию dev.ua, что министерство получило запрос от СНБО относительно инициированного парламентским комитетом возможного запрета китайского оборудования.

По его словам, возможны два пути: запрет на покупку нового оборудования с правом использовать уже имеющееся и требование заменить уже существующее оборудование китайского производства.

"Но тогда надо понимать, кто за этот банкет будет платить. Потому что это очень дорогая вещь. И по приблизительным оценкам, это будет стоить больше миллиарда долларов, если не нескольких миллиардов ", - прокомментировал он второй вариант.

По его словам, у некоторых мобильных операторов возможно около 70%, а может даже больше, оборудования — китайских поставщиков.

Мацик также отметил, что Америка и Европа очень остро поднимают вопрос: "а почему нет никаких мер в отношении китайских подрядчиков?"