В Украине в тестовом режиме возобновили работу реестра судебных решений

Государственная судебная администрация с 20 июня возобновила общий доступ к Единому государственному реестру судебных решений и работу сервиса "Состояние рассмотрения дел". Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Доступ в Реестр пока будет осуществляться в тестовом режиме. В случае обнаружения признаков киберугроз доступ к реестру может ограничиваться.

"Единый государственный реестр судебных решений был закрыт для общего доступа 24 февраля 2022 года, в день, когда началась вооруженная агрессия российской федерации против Украины. Сделали мы это с единственной целью – для безопасности. Мы должны были сохранить реестр, защитить его от кибератак захватчиков, т.е. от уничтожения, а также скрыть информацию о судьях и судах, которые принимали решения в отношении тех или иных лиц, которые могли бы быть "интересны" оккупантам. для всех категорий пользователей", - отметил глава ГСА Алексей Сальников.

Отдельно он отметил, что для предотвращения случаев постороннего вмешательства в функционирование сервисов усиленный мониторинг состояния киберугроз применяется ко всем электронным ресурсам, распорядителем которых является ГСА Украины.

Напомним, после российского вторжения в Украине была приостановлена работа ряда электронных госреестров, сайты государственных органов перестали обновляться, а официальную экономическую статистику по многим направлениям публиковать прекратили.