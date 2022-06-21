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В Украине в тестовом режиме возобновили работу реестра судебных решений
Государственная судебная администрация с 20 июня возобновила общий доступ к Единому государственному реестру судебных решений и работу сервиса "Состояние рассмотрения дел". Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации.
Доступ в Реестр пока будет осуществляться в тестовом режиме. В случае обнаружения признаков киберугроз доступ к реестру может ограничиваться.
"Единый государственный реестр судебных решений был закрыт для общего доступа 24 февраля 2022 года, в день, когда началась вооруженная агрессия российской федерации против Украины. Сделали мы это с единственной целью – для безопасности. Мы должны были сохранить реестр, защитить его от кибератак захватчиков, т.е. от уничтожения, а также скрыть информацию о судьях и судах, которые принимали решения в отношении тех или иных лиц, которые могли бы быть "интересны" оккупантам. для всех категорий пользователей", - отметил глава ГСА Алексей Сальников.
Отдельно он отметил, что для предотвращения случаев постороннего вмешательства в функционирование сервисов усиленный мониторинг состояния киберугроз применяется ко всем электронным ресурсам, распорядителем которых является ГСА Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, после российского вторжения в Украине была приостановлена работа ряда электронных госреестров, сайты государственных органов перестали обновляться, а официальную экономическую статистику по многим направлениям публиковать прекратили.