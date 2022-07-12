В Украине возросла активность хакеров по распространению вредоносного программного обеспечения

Оперативный центр реагирования на киберинциденты Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи обнародовал отчет по результатам работы Системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты во ІІ квартале 2022 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Всего было проработано 19 млрд событий, собранных с помощью средств мониторинга, анализа и передачи телеметрической информации о киберинцидентах и ​​кибератаках. Число зарегистрированных и проработанных киберинцидентов возросло до 64.

Основной целью хакеров является кибершпионаж, нарушение доступности государственных информационных сервисов и даже уничтожение информационных систем с помощью программ-вайперов.

Во ІІ квартале 2022 года зафиксирован существенный рост активности хакерских групп по распространению вредоносного программного обеспечения; среди которых есть как программы, похищающие данные, так и те, которые направлены на уничтожение данных. По сравнению с I кварталом 2022 года количество событий информационной безопасности (ИБ) в категории «Вредоносный программный код» выросло на 38%.

В то же время количество критических событий ИБ, источником которых являются IP-адреса России, снизилось в 8,5 раза.

"Это связано, прежде всего, с тем, что поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг, обеспечивающих доступ к интернету, заблокировали IP-адреса, которые использует РФ. Именно эти IP-адреса осуществляли кибератаки на украинские информационные ресурсы, распространяли фейковую информацию, касающуюся дискредитации государственных органов во время российско-украинской войны", - подчеркивают в ведомстве.

Впрочем, большинство киберинцидентов связано с хакерскими группировками, финансируемыми правительством России.

Актуальные хакерские группировки, атаковавшие информационные ресурсы Украины:

▪️UAC-0010 (Gamaredon, Armageddon, PrimitiveBear);

▪️UAC-0056 (Lorec53, SaintBear, GraphSteal, GrimPlant);

▪️UAC-0028 (APT28, Fancy Bear, Iron Twilight, Sednit);

▪️UAC-0098;

▪️UAC-0082, UAC-0113.

Во ІІ квартале 2022 года основной мишенью хакеров из РФ были украинские СМИ, правительство и местные органы власти.

Отметим, недавно хакеры атаковали украинских телеком-провайдеров через письма о "помощи семьям пропавших военных"