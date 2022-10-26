В Украине впервые сбили российскую ракету с помощью приложения "єПВО"

В Украине впервые сбили российскую крылатую ракету "Калибр", о которой граждане сообщили с помощью приложения "єПВО".

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Об этом сообщил один из разработчиков приложения Геннадий Сульдин.

Он отметил, что первое "боевое применение" приложения состоялось 22 октября на юге Украины. Ракета летела на малой высоте, бдительные граждане увидели ее и с помощью приложения сообщили военным.

"Наши зенитчики через несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере сбили "Калибр" с ПЗРК "Игла", - сообщил Сульдин.

Напомним, в Украине создали приложение для мобильных телефонов, которое поможет подразделениям ПВО дополнить радиолокационную информацию о воздушной цели для дальнейшего ее уничтожения.