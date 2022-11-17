Волонтеры смогут бесплатно учиться в украинском образовательном IT-центре

Команда образовательного центра DAN. IT Education объявила о запуске грантовой программы, в рамках которой предоставляется 100 стипендий на получение востребованных в Украине и мире IT-специальностей по программированию, вебдизайну, дате аналитике, маркетингу, тестированию и ІТ-рекрутменту.

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Об этом сообщила пресс-служба DAN. IT Education.

Там подчеркивают, что волонтеры являются наиболее социально активной частью населения, именно они – основа будущего Украины.

"В результате войны и постоянной задействованности в помощи армии и стране жизнь большинства из них полностью изменилась, большое количество волонтеров потеряло работу или собственный бизнес. Поэтому в волонтерском сообществе остро встала проблема поиска и выбора новой профессии для самореализации в будущей мирной жизни. Получение достойной работы или открытие собственного бизнеса требует новых знаний в перспективных отраслях, одним из которых является безусловно рынок IT", - говорится в сообщении.

Понимая эту проблему команда образовательного центра DAN. IT Education, участник проекта IT Generation Министерства цифровой трансформации, объявила о запуске грантовой программы, в рамках которой предоставляется 100 стипендий на получение востребованных в Украине и мире IT-специальностей по программированию, вебдизайну, дата аналитике, маркетинга, тестирования и ІТ-рекрут.

Отмечается, что обучение будет проходить по 6 направлениям сроком от 3 до 8 месяцев. Студентами могут стать волонтеры от 18 лет.

"Всесторонняя поддержка волонтерства, их актива – важная задача бизнеса во время войны. Наша компания благодарна каждому волонтеру и стремится помочь желающим получить новые знания и новую перспективную специальность в IT. Мы убеждены в успешности таких студентов. Обучение у нас построено на уникальной технологии, отлично зарекомендовавшей себя во многих странах, в том числе в Украине, Израиле, Соединенных Штатах. Приглашаем волонтеров в наш образовательный центр” – говорит Ксения Столбова, CEO образовательного центра DAN. IT.

Подать заявку на бесплатное обучение можно на сайте образовательного центра .

Среди претендентов будет проведен конкурс, по результатам которого будут отобраны 100 студентов. По условиям грантовой программы кандидат должен направить мотивационное письмо на тему "Почему именно я должен получить грант". На втором этапе будет проводиться тестирование навыков, а на третьем – персональное интервью. По результатам каждого этапа отберут лучших, а среди финалистов будут выбраны победители.

Сбор анкет пройдет до 30 ноября включительно, а начало курсов запланировано на декабрь 2022-январь 2023 года.

Напомним, проект IT Generation, благодаря которому украинцы смогут безвозмездно получить профессию в сфере IT, вызвал немалый ажиотаж среди населения, ведь за отведенное для подачи заявок на обучение время их было подано около 100 тысяч.