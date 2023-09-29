Выбираем лучшие криптокошельки осени 2023 года

Весь мир активно инвестирует в криптовалюты, но забывает о вопросах безопасности. Чтобы защитить виртуальные активы, следует выбирать проверенные криптокошельки с необходимым функционалом и высоким уровнем безопасности. Delo.ua подготовила самое интересное из осеннего рейтинга восьми лучших криптокошельков от известного американского журнала Money . Также мы расспросили экспертов, сколько криптокошельков находятся в Украине и как лучше инвесторам оберегать свои криптоденьги от мошенников.

Что такое криптокошелек

Криптовалютные кошельки – это программы или устройства, позволяющие трейдерам хранить безопасные цифровые коды, необходимые для взаимодействия с блокчейном. Криптокошельки должны найти крипту, связанную с вашим адресом в блокчейне, поэтому они должны с ней взаимодействовать. Криптокошельки напоминают бухгалтерскую книгу: они функционируют как аккаунт в сети блокчейн и предоставляют доступ к истории транзакций.

Кошельки бывают холодными и горячими, используют много механизмов защиты от мошенников, но могут быть простыми в настройке. Обо всем этом можно прочитать ниже – в разделе "Что надо знать о криптогаманцах".

Сколько криптокошельков работает в Украине

Хотя украинцы активно используют биткоины или эфиры для инвестирования, на самом деле сложно оценить, сколько же криптокошельков находится в нашей стране. Единственные оценки, которые можно найти в открытом доступе, это статистика исследовательской компании Tripple A из Сингапура. Их анализ основан на ежегодных отчетах Chainalysis Global Crypto Index. Так, в 2021 году в Украине владели криптовалютой 5,5 млн человек, или 12,7% населения страны. Уже в 2022 году эти оценки увеличились до 6,5 млн. и 15,72% соответственно.

Украинские эксперты рынка криптовалют согласны с такими оценками иностранных аналитиков. Генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков в комментарии Delo.ua отметил, что во время полномасштабной войны криптоиндустрия продолжает развиваться в нашей стране, поэтому в прошлом году количество населения, владеющего криптоактивами, выросло на 3%.

"Криптовалюты стали способом быстрого перевода денег в поддержку своих семей, сохранения сбережений от обесценения, возможностью перемещения капитала. Мы ожидаем принятия либерального регулирования рынка криптовалют, что предоставит колоссальные возможности криптбизнесам, а индустрия испытает мощный импульс для развития". Кирилл Хомяков генеральный менеджер Binance в Украине

По его мнению, тогда украинцы и украинский бизнес получат удобный и простой доступ к лучшим международным инвестиционным инструментам, но при этом их права как инвесторов будут максимально защищены государством

В свою очередь, финансовый советник Михаил Пацан настроен пессимистично. В комментарии Delo.ua эксперт отметил, что в этом году количество активных криптовалютных кошельков упало на 33% по сравнению с 2022 годом.

В 2022 году в Украине насчитывалось около 5,5 млн.

В 2023 году эта цифра составляет около 3,7 млн.

По мнению эксперта, такое снижение активности в криптосфере вызвано усилением регулирования криптовалюты:

В феврале 2023 года активизировались проверки банков на предмет мискодинга , а виртуальные активы отнесли к "высокорисковым операциям".

В мае 2023 года в Европе были приняты правила регулирования криптоактивов MICA. Согласно нововведениям, все сервис-провайдеры, предоставляющие услуги по работе с криптоактивами , должны адаптировать деятельность под эти правила в течение 12-18 месяцев.

"Украина как потенциальный член Евросоюза также пытается интегрировать эти правила. Сегодня ведется обсуждение по их имплементации между регулирующими органами, государством и бизнесом". Михаил Пацан финансовый советник

В целом украинцы и дальше продолжат использовать кошельки для зарубежных переводов, покупки товаров в Украине и за рубежом, хранения ценностей, уверен Михаил Пацан. Но количество активных криптокошельков пока не будет быстро расти: в 2024 году статистика будет оставаться максимум на уровне 2022 года.

"Ограничения на валютные транзакции со стороны НБУ являются катализатором массового принятия криптовалют, поскольку именно их удобно использовать для вывода средств за границу", – говорит эксперт.

Чтобы ускорить развитие криптоиндустрии, Украина должна решить две проблемы:

Создать четкие правила игры между участниками криптобизнеса и государством. Повышать уровень криптоосведомленности среди населения, потому что для большинства крипта ассоциируется со спекуляциями и рисками.

Поэтому массовое принятие криптовалют, в частности, и увеличение активных криптокошельков в Украине станет возможным после согласования правил регуляции этих активов, считает Михаил Пацан. Реальный дедлайн – не ранее 2025 года.

Какой криптокошелек лучше

Так какие криптокошельки следует выбирать украинцам для инвестирования и сбережений? Лучший криптокошелек должен быть простым в использовании и поддерживать большое количество "монет" и токенов. Горячие криптокошельки должны включать в себя надежные инструменты безопасности: многофакторная аутентификация, поддержка нескольких подписей. Также они должны взимать минимальные комиссии или вообще не взимать их. В свою очередь холодные криптокошельки должны быть доступны по цене и поддерживаться различными горячими кошельками для облегчения торговли.

Исходя из этих параметров, аналитики издания Money рассмотрели 25 криптокошельков. Всего было учтено 20 различных критериев, некоторые из которых отличались в зависимости от типа кошелька (горячий или холодный). Исследование и сравнение заняли около 72 часов. Также в оценке помогали эксперты.

В целом, криптокошельки оценивали на основе безопасности, функциональности и стоимости.

1. Безопасность . Предпочтение получили кошельки с двух- или многофакторной аутентификацией, биометрией, поддержкой нескольких подписей, открытым исходным кодом и с дойными протоколами безопасности для транзакций.

2. Функции . Кошельки с большим количеством торговых активов, живыми графиками, возможностями ставок и ссуд, а также аппаратной совместимостью кошельков получили более высокие оценки.

3. Стоимость . Цена криптокошелька зависит от его типа. Предпочтение отдали холодным и горячим кошелькам, где меньше взимается за обработку транзакций.

Где лучше хранить крипту

В сентябре 2023 года у топ-8 лучших криптокошельков вошли такие проекты как Coinbase Wallet, MetaMask, TrustWallet, Ledger Nano S Plus, Electrum, BlueWallet, Exodus, Crypto.com.

Каждый криптокошелек – лучший в своей номинации. Источник: Delo.ua. Money.com

Кошелек Coinbase лучше всего подходит для начинающих

Coinbase Wallet – это интуитивно понятный и безопасный кошелек, поддерживаемый известной биржей. В криптогаманке можно хранить около 5500 цифровых активов: в частности, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin и т.д.

Coinbase Wallet подходит для начинающих. Источник: Сoinbase

Важно различать биржу Coinbase и кошелек Coinbase. Криптобиржа является одной из самых старых и известных в США. Хранение "монет" в веб-кошельке биржи облегчает торговлю, но остается угроза кибербезопасности. В то же время, кошелек Coinbase можно использовать без открытия аккаунта на бирже. В таком случае он не является депозитарным, то есть закрытый ключ сохраняется на вашем устройстве, а не на серверах Coinbase. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что ваши валюты будут заблокированы по какой-либо причине или подвергнутся кибератаке на веб-сайте.

Coinbase Wallet выбираем из-за удачного интерфейса. Источник: Delo.ua, Money.com

Также Coinbase Wallet использует микросхему Secure Enclave, которая доступна на устройствах Android, iOS, iPad и Mac и обеспечивает биометрическую проверку подлинности, например, FaceID, TouchID.

Кошелек предоставляет доступ к децентрализованным биржам (DEX), где можно конвертировать токены без каких-либо посредников. Также он предлагает дополнительные облачные резервные копии для защиты цифровых ключей.

MetaMask лучше всего поможет работать с Ethereum

MetaMask имеет удобный интерфейс обеспечивает быстрый и легкий доступ к тысячам токенов и децентрализованных программ (DApps) в сети Ethereum. Ежемесячно более 30 млн человек используют криптокошелек.

Кошелек Metamask юзаем в браузерах. Источник: Metamask

Также пользователи могут добавить в программу почти любую блокчейн-сеть. Криптокошелек поддерживает популярные сети Web3, включая Polygon, Binance Smart Chain и Avalanche. Люди могут получить доступ к рынкам NFT, например OpenSea, и обменивать предметы коллекционирования, подключив их к кошельку.

Каждый, кто использует браузеры Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox или Brave, может загрузить бумажник в качестве расширения. Также можно использовать MetaMask на мобильных устройствах Android или Apple.

В Metamask комиссии могут быть высокими. Источник: Delo.ua, Money.com

Криптокошелек построен на основе открытого исходного кода , позволяющего разработчикам следить за его безопасностью. Информация аккаунта зашифрована и сохраняется локально, то есть данные не затрагивают серверы MetaMask - это означает, что пользователи имеют полный контроль над своими закрытыми ключами.

Trust Wallet лучше всего подходит для мобильных устройств

Trust Wallet – это популярный мобильный онлайн-кошелек и официальное мобильное приложение Binance, одной из ведущих бирж криптовалют в мире. Он не является депозитарным, то есть не сохраняет личные ключи, и пользователь несет ответственность за их сохранность.

Trust Wallet – это приложение Binance. Источник: Trustwallet

Trust Wallet поддерживает более 65 блокчейнов, благодаря чему можно хранить более 4,5 млн "монет" и токенов. Это самое большое количество в обзоре.

Trust Wallet также понравится энтузиастам NFT и децентрализованным программам. Кошелек имеет встроенный браузер Web3 , позволяющий пользователям получать доступ к DApps и блокчейн-играм через приложение. Эта функция облегчает покупку NFT, поскольку пользователи могут просматривать, покупать и хранить токены с помощью встроенной децентрализованной биржи без выхода из программы.

Trust Wallet имеет ограниченные образовательные ресурсы. Источник: Delo.ua, Money.com

Среди мобильных криптокошельков высокий рейтинг на рынках Apple и Google.

Ledger Nano S Plus стал лучшим аппаратным криптокошельком

Ledger Nano S Plus может поддерживать множество активов, имеет строгую систему безопасности и обеспечивает торговлю через интегрированную программу Ledger Live .

Ledger Nano S Plus – известный кошелек. Источник: shop.ledger

Это известный и популярный бренд среди криптоэнтузиастов. "Фишка" продукта - компонент Secure Element. Это тип чипа, который можно увидеть на паспортах, кредитных картах и платежных системах. Он обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Первую модель кошелька Nano S разработчики обновили в апреле 2022 года в Nano S Plus. Тогда устройство получило улучшенный дисплей, больший объем памяти и кабельный порт USB-C.

Криптогаманец стоит $79 (в Украине стоит около 3200-3700 грн – прим.ред .). Также он имеет размеры 62,39 x 17,40 x 8,24 мм и экран 128×64 пикселей.

Ledger Nano S Plus совместим с другими кошельками. Источник: Delo.ua, Money.com

Стоит отметить, что это первые и единственные аппаратные кошельки такого типа, получившие сертификацию правительственного учреждения с точки зрения безопасности. Речь идет о Национальном агентстве безопасности информационных систем Франции – ANSSI.

Приложение Ledger Live можно использовать для мониторинга, ссуды и торговли цифровыми активами.

Electrum стал лучшим биткоин-кошельком для ПК

Electrum основано в 2011 году. Это один из самых старых и известных криптокошельков. Также Electrum считается одним из немногих проектов, работающих только в биткоинах.

Он имеет разные функции безопасности: 2FA , проверка подтверждения транзакций, поддержка кошелька с несколькими подписями. Также пользователи могут выбирать комиссии в зависимости от того, как долго они готовы ждать завершения транзакции: платишь больше, операция проходит быстрее.

Electrum – хороший биткоин-кошелек. Источник: Electrum

Наибольшее преимущество кошелька – это облегченный клиент . Легкие клиенты можно настроить в считанные минуты. Они занимают меньше места на компьютере, чем традиционные клиенты-кошельки . Используя простую проверку платежей ( SPV ), кошелек загружает только части блокчейна, что ускоряет транзакции без ущерба безопасности.

Кошелек имеет открытый исходный код , что означает, что его код доступен для изучения и модификации сообществом, что помогает укрепить доверие потребителей.

Electrum можно быстро настроить. Источник: Delo.ua, Money.com

Electrum позволяет интеграцию с аппаратными кошельками для холодного хранения: KeepKey , Ledger , Trezor .

BlueWallet признан лучшим мобильным биткоин-кошельком

BlueWallet имеет многофункциональное мобильное приложение и простой интерфейс. Кошелек похож на Electrum тем, что оба они являются только биткоин-кошельками. То есть они могут полностью сосредоточиться на инновациях и улучшении работы с биткоинами на платформе.

Blue Wallet хорошо работает с биткоином. Источник: Bluewallet

Интерфейс имеет такие основные функции, как отправка, получение и хранение BTC. Также BlueWallet позволяет пользователям отправлять пакетные транзакции, настраивать комиссии и устанавливать соединение Tor для улучшенной конфиденциальности.

Еще одно преимущество – это интеграция с Lighting Network. Речь идет о решении второго уровня, которое делает одноранговые платежи более быстрыми, чем в сети биткоин первого уровня. То есть, Lightning Network напоминает скоростную магистраль, которая расположена поверх обычного блокчейна Bitcoin.

В Blue Wallet отсутствует двухфакторная аутентификация. Источник: Delo.ua, Money.com

Кошелек имеет функцию только для просмотра, то есть пользователи могут следить за холодным хранилищем, не применяя частный ключ. Также в BlueWallet можно установить другой пароль, который будет расшифровывать "поддельный" кошелек .

Кошелек Exodus лучше всего подходит для компьютера

Кошелек быстро проводит транзакции, прост в использовании и имеет широкий функционал. Первоначально Exodus был предназначен только для ПК (Windows, Linux и Mac), но теперь есть программы для iOS и Android. Также он совместим с аппаратными кошельками и Trezor.

Exodus поддерживает 260 валют. Источник: Exodus

Важное преимущество: Exodus поддерживает более 260 криптовалют и NFT. В частности, речь идет о Litecoin, XRP, Dogecoin и других. Это больше, чем у многих других горячих кошельков.

Также кошелек имеет хороший функционал: приложения для живых графиков, криптовалютных ставок и криптовалютных депозитов. В Exodus можно настроить комиссии по транзакции Bitcoin, Ethereum и ERC20 .

Exodus имеет постояную поддержку клиентов. Источник: Delo.ua, Money.com

Кошелек имеет легкий клиент, то есть использует простую проверку платежей и не загружает полные блокчейны, чтобы ускорить транзакции.

Кошелек Crypto.com лучше всего работает с DeFi

Криптогаманец имеет различные инструменты децентрализованного финансирования или DeFi , хороший процесс адаптации и надежную систему безопасности. Он дает пользователям полный контроль над своими цифровыми активами и закрытым ключом. Также блокчейн-кошелек предлагает разные варианты для получения пассивного дохода от криптовалюты.

Crypto.com хорошо работает с системами DeFi. Источник: Crypto.com

Следует помнить, что многие биржи имеют как кастодиальный, так и некастодиальный кошелек, поэтому важно различать их. Поэтому человек может загрузить и использовать Crypto.com DeFi Wallet, но при этом не должен создавать учетную запись на платформе обмена Crypto.com.

Криптогаманец имеет несколько уровней безопасности: биометрическая аутентификация, 2-факторная аутентификация и технология Secure Enclave на устройствах iOS.

Crypto.com поддерживает 250 криптовалют. Источник: Delo.ua, Money.com

С помощью WalletConnect можно подключаться к другим децентрализованным приложениям. Также можно создать несколько цифровых кошельков и импортировать другие кошельки.

Что нужно знать о криптокошельках

Как работают криптокошельки Когда кто-то посылает биткоин на ваш криптокошелек, это не значит, что вы будете перекладывать "монеты" с одного кошелька на другой. Фактически другой человек передает право собственности в адрес криптокошелька. Таким образом, идет подтверждение, что теперь биткоин в блокчейне принадлежит вашему адресу, а не другому. Для этого процесса необходимы два цифровых кода: открытый ключ и закрытый ключ. Давайте проведем аналогию: представьте, что блокчейн-кошелек – это учетная запись электронной почты. Чтобы получить письмо, необходимо предоставить людям адрес почты. Это будет ваш открытый ключ в случае криптокошельком, поэтому нужно поделиться с другим человеком этой информацией, чтобы провести транзакцию в блокчейне. Однако никогда не давайте кому-то пароль для доступа к своей учетной записи электронной почты. Для криптокошельков этим паролем является ваш закрытый ключ, который ни при каких обстоятельствах нельзя передавать другим лицам. Используя эти два ключа, владельцы криптокошельков могут проводить операции без ущерба для торгуемой валюты. Открытый ключ вашего кошелька должен совпадать с вашим частным ключом для аутентификации отправленных или полученных средств. После проверки обоих ключей баланс в вашем кошельке соответственно увеличится или снизится. Справка: Открытый ключ — это строка букв и цифр, автоматически сгенерированная поставщиком криптокошелька. Например, открытый ключ может выглядеть следующим образом: B1fpARq39i7L822ywJ55xgV614. Закрытый (частный) ключ – это еще одна строка цифр и букв, но та, которую должен знать только владелец кошелька. Как работают криптокошельки (Приховати)

Какая разница между горячим и холодным криптокошельками

Криптокошельки условно разделить на две группы – горячие и холодные. Основное их отличие: горячие кошельки всегда подключены к интернету, а холодные – хранятся в автономном режиме.

Горячие кошельки – для торгов, холодные – для сохранения. Источник: Delo.ua, обзор Money.com

Что такое горячие криптокошельки Горячие кошельки – это цифровые инструменты, подключенные к интернету. Пользователи могут получить доступ с телефона или компьютера. Некоторые горячие кошельки также доступны через интернет или в качестве расширения браузера, то есть их можно использовать на разных устройствах. Риски: из-за подключения к интернету такие кошельки сталкиваются с кибератаками. Хакеры могут искать уязвимости в инфраструктуре или использовать вредоносные программы для взлома системы. Это особенно опасно для веб-кошельков, размещенных на криптобиржах. Что такое горячие криптокошельки (Приховати)

Что такое холодные криптокошельки Когда человек использует холодные кошельки, он сохраняет цифровые ключи в автономном режиме на аппаратном устройстве или листе бумаги. Аппаратные криптокошельки обычно выглядят как USB-накопитель, позволяющий покупать, продавать и торговать криптовалютой, когда он подключен к компьютеру. С помощью "бумажных" кошельков ваши ключи могут быть доступны через распечатанные QR-коды, написанные на листе бумаги или выгравированные на каком-либо другом материале, например металле. Кошельки холодного хранения трудно сломать. Если владелец кошелька не подвергается фишинговой атаке, хакеры не могут получить ключи владельца удаленно. Тогда вор должен сначала получить USB-накопитель, а затем взломать пароль. Риски: если владелец потеряет USB-накопитель или лист бумаги и не сохраните резервную копию приватного ключа, доступ будет потерян. Если в горячих криптокошельках можно восстановить доступ через начальную фразу, восстановление доступа на холодном кошельке усложняется или совсем становится невозможным, так как в этих устройствах установлена система безопасности с двумя ключами. Поэтому важно изучать настройки таких продуктов, прежде чем выбрать продукт для постоянного использования. Справка: Начальная фраза (seed-фраза) недавно открытые криптокошельки случайным образом генерируют строку из 12 до 24 слов, известную как начальная фраза. Пользователи с кошельками без кастодиальных обязательств должны сохранять эту фразу и рекомендуем записать ее в безопасном месте, поскольку она хранит всю информацию, необходимую для восстановления доступа к кошельку и средствам. Что такое холодные криптокошельки (Приховати)

Как правильно настроить криптокошелек

Как правило, это простой процесс, занимающий несколько минут. Сначала нужно определить тип криптокошелька, который вы хотите использовать, поскольку горячие и холодные кошельки имеют разные процессы настройки.

Следует выбирать кошельки, поддерживающие большинство крипт. Источник: Delo.ua, обзор Money.com

Порядок действий для горячих криптокошельков 1. Загрузите кошелек. Перед этим убедитесь, что продукт является законным. В мире растут крипториски, поэтому нужно проверить, что компания-производитель существует на самом деле. Для веб-кошельков важно убедиться, что вы находитесь на официальном сайте, а не на поддельной версии, созданной для похищения информации. 2. Настройте аккаунт и функции безопасности. Если вы используете кошелек без опеки, тогда вы получите закрытый ключ, который выглядит как случайная строка слов из 12-24 слов. Если эти данные будут потеряны, человек не сможет получить доступ к криптовалюте. Пользователь может включить дополнительные инструменты безопасности – двухфакторную аутентификацию и биометрию – во время или после процесса настройки. Процесс хранения кошельков несколько сложнее: придется пройти процесс проверки под названием "Знай своего клиента" (KYC), чтобы подтвердить свое лицо. 3. Добавьте средства на криптогаманец. Для некастодиальных кошельков, возможно, придется перенести криптовалюту из другого места, ведь не все кошельки позволяют покупать криптовалюту непосредственно за фиатные деньги. Что касается кастодиальных кошельков, иногда нужно пополнить их с помощью кредитной или дебетовой карты перед тем, как приобрести крипту. Справка: Криптокошелек без опеки – это кошелек для криптовалюты, который пользователь может управлять самостоятельно без использования услуг третьей стороны или кастодианта. KYC (Know Your Customer) - это процесс проверки и идентификации клиентов, используемый финансовыми учреждениями и компаниями для сбора и проверки личной информации клиентов, чтобы определить их идентичность и обеспечить соответствие правилам и законам, а также предотвратить финансовую преступность. Порядок действий для горячих криптокошельков (Приховати)

Порядок действий для холодных криптокошельков 1. Купите кошелек онлайн. Покупая холодный кошелек, избегайте посторонних посредников. Покупайте продукт у разработчика, чтобы избежать проблем, например, предварительного вмешательства в устройство. 2. Установите программное обеспечение устройства. Каждый бренд имеет собственное ПО, которое необходимо установить на аппаратное устройство перед его использованием. Обязательно загрузите приложение с официального сайта компании. Затем следуйте инструкциям, чтобы создать свой криптокошелек. 3. Внесите криптовалюту. Вам нужно перенести крипту в аппаратный кошелек из другого места, например, из криптобиржи. Некоторые кошельки могут иметь встроенную биржу, позволяющую торговать валютой, когда устройство подключено к ПК или смартфону. Порядок действий для холодных криптокошельков (Приховати)

На что обращать внимание при выборе криптокошелька – советы экспертов

Эксперты в разговоре в Delo.ua отмечают, что вопросы безопасности и цели использования остаются ключевыми при покупке кошелька. Так, в случае долгосрочных инвестиций лучше подходит холодный кошелек (оффлайн), поскольку такие продукты считаются надежными, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин. А когда человек планирует активно торговать криптой, лучше использовать горячий криптокошелек (онлайн).

"Лучше использовать несколько криптокошельков, потому что можно диверсифицировать криптосбережения как депозиты в нескольких банках. Логично размещать часть (10-20%) криптовалют для торговых операций на онлайн кошельке, и оставшуюся для сбережений часть на оффлайн кошельке". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

В свою очередь директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко говорит, что во время работы с криптокошельками нужно надежно хранить частный ключ. Его нельзя передавать другим, хранить на ресурсах, куда могут иметь доступ другие лица. Терять этот ключ тоже нельзя – восстановить его невозможно.

"Также следует тщательно оберегать Seed фразу или фразу восстановления, потому что она может стать последней надеждой для возврата данных в криптогаманке. Поэтому владелец кошелька должен защитить эту информацию от других лиц. В общем, частный ключ и Seed фразу лучше записать на несколько флешек и держать их в надежном". месте". Иван Никитченко директор Crane IP Law Firm

Также Шевчишин рекомендует использовать антивирусные программы и другие средства защиты от внешнего воздействия, чтобы злоумышленники не могли получить данные.