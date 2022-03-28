Япония предотвратит уклонение России от санкций через криптовалюту

В Японии пересмотрят закон об иностранной валюте — это должно помешать России уклоняться от западных финансовых санкций через криптовалютные активы, сообщает Reuters.

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Правительство представит на ближайшей сессии парламента пересмотренный закон об иностранной валюте и внешней торговле, чтобы усилить защиту от потенциального нарушения Россией санкций посредством цифровых активов, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Премьер-министр Фумио Кисида также призвал внести поправки в закон и подчеркнул необходимость скоординированных действий с западными союзниками после участия в саммите G7 на прошлой неделе в Брюсселе.

Представитель Министерства финансов сообщил агентству, что сейчас предложенную поправку обсуждают.

Пересмотр "предположительно позволит правительству применять закон к биржам криптоактивов и обязать их тщательно проверять, не являются ли их клиенты объектами российских санкций", считает старший экономист Mizuho Research and Technologies Сайсуке Сакаи.

После вторжения в Украину японское правительство заморозило активы более чем 100 российских чиновников, олигархов, банков и других учреждений, а также запретило экспорт высоких технологий и лишило Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле.

В марте 2022 года финансовый регулирующий орган Японии уже потребовал, чтобы около 30 криптовалютных бирж в стране не проводили операции с активами, на которые наложены санкции.

Перед этим три крупнейших банка Японии прекратили денежные переводы и долларовые операции с российским Сбербанком, что может заставить японские компании, ведущие бизнес в России, искать альтернативные способы осуществления платежей.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) и аналитическая компания Crystal Blockchain также отслеживают криптовалютные транзакции граждан Российской Федерации, которые находятся под санкциями.