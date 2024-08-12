10 перевозчиков отключены от системы "Шлях" за нарушение правил пересечения границы

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение об отключении на три месяца от Системы "Шлях" десяти перевозчиков. Об этом сообщает ДСБТ.

Ограничения применимы к следующим перевозчикам:



ФЛП Стадник Валерий Алексеевич

ФЛП Соляник Людмила Владимировна

ФЛП Постельга Степан Витальевич

ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич

ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна

ФЛП Левко Михаил Васильевич

ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович

ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич

ООО «ДМ-ТЛК»

ООО «ГУД КАРС»

Отмечается, что перевозчики были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через границу во время военного положения.

В частности, водители автомобильного транспорта, организованные для выезда из Украины, не вернулись в течение 60 дней, что является нарушением правил пересечения границы.

Отключения начали практиковать в 2022 году

Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков было принято только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.



В мае комиссия Укртрансбезопасности отключила от системы "Шлях" 12 перевозчиков на 3 месяца при содействии выезда военнообязанных за пределы Украины.

Уже 21 марта 2024 года от системы "Шлях" было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля — 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.

Также в июне было отключено 7 перевозчиков за нарушение правил пересечения границы.

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