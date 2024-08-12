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10 перевозчиков отключены от системы "Шлях" за нарушение правил пересечения границы
Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение об отключении на три месяца от Системы "Шлях" десяти перевозчиков. Об этом сообщает ДСБТ.
Ограничения применимы к следующим перевозчикам:
- ФЛП Стадник Валерий Алексеевич
- ФЛП Соляник Людмила Владимировна
- ФЛП Постельга Степан Витальевич
- ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич
- ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна
- ФЛП Левко Михаил Васильевич
- ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович
- ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич
- ООО «ДМ-ТЛК»
- ООО «ГУД КАРС»
Отмечается, что перевозчики были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через границу во время военного положения.
В частности, водители автомобильного транспорта, организованные для выезда из Украины, не вернулись в течение 60 дней, что является нарушением правил пересечения границы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Отключения начали практиковать в 2022 году
Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков было принято только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.
В мае комиссия Укртрансбезопасности отключила от системы "Шлях" 12 перевозчиков на 3 месяца при содействии выезда военнообязанных за пределы Украины.
Уже 21 марта 2024 года от системы "Шлях" было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля — 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.
Также в июне было отключено 7 перевозчиков за нарушение правил пересечения границы.
Источник фото: ua.depositphotos.com