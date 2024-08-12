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10 перевозчиков отключены от системы "Шлях" за нарушение правил пересечения границы

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение об отключении на три месяца от Системы "Шлях" десяти перевозчиков. Об этом сообщает ДСБТ.

Ограничения применимы к следующим перевозчикам:

  • ФЛП Стадник Валерий Алексеевич
  • ФЛП Соляник Людмила Владимировна
  • ФЛП Постельга Степан Витальевич
  • ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич
  • ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна
  • ФЛП Левко Михаил Васильевич
  • ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович
  • ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич
  • ООО «ДМ-ТЛК»
  • ООО «ГУД КАРС»

Отмечается, что перевозчики были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через границу во время военного положения.

В частности, водители автомобильного транспорта, организованные для выезда из Украины, не вернулись в течение 60 дней, что является нарушением правил пересечения границы.

Отключения начали практиковать в 2022 году

Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков было принято только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.

В мае комиссия Укртрансбезопасности отключила от системы "Шлях" 12 перевозчиков   на 3 месяца при содействии выезда военнообязанных за пределы Украины.

Уже 21 марта 2024 года от системы "Шлях" было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля — 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.

Также в июне было отключено 7 перевозчиков за нарушение правил пересечения границы.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Екатерина Краснодомская