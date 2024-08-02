228 тысяч авто ввезено в Украину за первые 7 месяцев: сколько из них подержанные

За семь месяцев 2024 года в Украину было импортировано более 228 тысяч автомобилей, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Согласно данным Министерства внутренних дел, 71% от общего количества импортируемых авто составляют подержанные автомобили, средний возраст которых составляет 9 лет. При этом 42% из них имеют возраст 10 и более лет. Об этом сообщает Опендатабот.

Киев лидирует по количеству зарегистрированных импортируемых автомобилей с показателем 13,7%. Львовская и Одесская области также входят в тройку лидеров, имея 10,2% и 7,4% соответственно.

Лидерами среди импортируемых автомобилей в Украине стали Volkswagen, Renault и Audi, которые совокупно занимают около четверти рынка. В частности, было ввезено 25 498 автомобилей Volkswagen (11,2 % от общего количества), 17 479 автомобилей Renault (7,7 %) и 13 173 автомобилей Audi ( 5,8%).

Среди других популярных брендов, которые активно выбирают украинцы, стоит отметить Nissan с 12 572 авто (5, 5%), BMW с 11 109 авто (4, 9%), Toyota с 9 364 авто (4,1%), Ford с 9 253 авто (4, 1%). %), Skoda с 8923 авто (3, 9%) и Hyundai с 7 635 авто (3, 3%).

Что касается моделей, то больше всего было импортировано Skoda Octavia — 5047 единиц. Следующие позиции заняли Volkswagen Golf и Volkswagen Passat – 4 965 и 4 147 авто соответственно.

Хотя импорт электрокаров и увеличился почти вдвое по сравнению с прошлым годом, их доля составляет всего 13,1% от общего количества ввозимых автомобилей.

В то же время бензиновые автомобили продолжают удерживать лидерство на рынке импорта, составляя почти половину всех ввезенных в Украину авто за первые семь месяцев 2024 года. Также четверть импортируемых автомобилей имеют дизельные двигатели (27,5%).

В Украине удвоился спрос на подержанные автомобили из США

За первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировано 21,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 19% от всех подержанных авто, получивших украинские номера за этот период.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на подержанные американские авто вырос вдвое.

Наибольшую часть среди них занимают автомобили с бензиновыми двигателями (47%), далее следуют электромобили (34%), гибриды и авто с ГБО (по 7%), остальные составляют дизельные авто.

С начала года в Украине было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (применяемых и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто.

Добавим, что на украинском рынке новых легковушек продолжают доминировать автомобили, оборудованные бензиновыми ДВС. Так, за полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что оказалось на 6% больше, чем в прошлом.

