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Транспорт
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Автомобили AgriFood Express (HD-group) уже на дорогах Европы

Автомобили AgriFood Express (HD-group) уже на дорогах Европы
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Компания AgriFood Express, входящая в состав HD-group, продолжает расширять спектр услуг в сфере логистики и транспорта.  

В настоящее время стартовал новый проект по международным   грузовых перевозок.  

В рамках   сотрудничества   AgriFood Express со стратегическим   партнером Winner Leasing   было приобретено шесть автомобилей MAN TGX с полуприцепами-рефрижераторами, уже успешно работающими на дорогах Украины, странах Балтии и Евросоюза.  

«Для нас международные перевозки – это новое направление, которое мы сейчас запустили в тестовом режиме. Мы привлекли к сотрудничеству профессиональных водителей-международников и готовы осуществлять сложную логистику для своих клиентов, – комментирует запуск проекта руководитель AgriFood Express Евгений Кабырин. - Основными заказчиками на международные перевозки как из Украины в Европу, так и из Европы в Украину являются компании-производители продуктов питания с требованиями соблюдения температурных режимов”.  

Фото 2 — Автомобили AgriFood Express (HD-group) уже на дорогах Европы

По словам руководителя, еще 4 фуры появятся в автопарке компании в течение месяца.    

Компания AgriFood Express входит в состав HD-group, имеет автопарк из 200 автомобилей, обеспечивающих логистику группы и внешние заказы внутри страны, а в период полномасштабного вторжения компания бесперебойно осуществляет доставку хлебной продукции HD-group для ВСУ почти на нулевые позиции.  

Напомним, HD-group - национальная группа компаний, в состав которой входят предприятия по зернопереработке; заводы по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; завод по производству джемов, варенье; бакалеи; компания по организации логистических услуг и компания по организации закупок