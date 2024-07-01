Автомобили AgriFood Express (HD-group) уже на дорогах Европы

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Компания AgriFood Express, входящая в состав HD-group, продолжает расширять спектр услуг в сфере логистики и транспорта.

В настоящее время стартовал новый проект по международным грузовых перевозок.

В рамках сотрудничества AgriFood Express со стратегическим партнером Winner Leasing было приобретено шесть автомобилей MAN TGX с полуприцепами-рефрижераторами, уже успешно работающими на дорогах Украины, странах Балтии и Евросоюза.

«Для нас международные перевозки – это новое направление, которое мы сейчас запустили в тестовом режиме. Мы привлекли к сотрудничеству профессиональных водителей-международников и готовы осуществлять сложную логистику для своих клиентов, – комментирует запуск проекта руководитель AgriFood Express Евгений Кабырин. - Основными заказчиками на международные перевозки как из Украины в Европу, так и из Европы в Украину являются компании-производители продуктов питания с требованиями соблюдения температурных режимов”.

По словам руководителя, еще 4 фуры появятся в автопарке компании в течение месяца.

Компания AgriFood Express входит в состав HD-group, имеет автопарк из 200 автомобилей, обеспечивающих логистику группы и внешние заказы внутри страны, а в период полномасштабного вторжения компания бесперебойно осуществляет доставку хлебной продукции HD-group для ВСУ почти на нулевые позиции.

Напомним, HD-group - национальная группа компаний, в состав которой входят предприятия по зернопереработке; заводы по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; завод по производству джемов, варенье; бакалеи; компания по организации логистических услуг и компания по организации закупок