Boeing выделит Украине $2 млн гуманитарной помощи

Американская авиакомпания Boeing в срочном порядке выделила $2 млн для предоставления гуманитарной помощи Украине, сообщает Reuters.



Как отмечает агентство, деньги будут направлены организациям, которые доставляют еду, воду, одежду, лекарства и обеспечивают жилье для перемещенных украинцев, в том числе тех, кто ищет убежища в соседних странах.

"Конфликт, разворачивающийся в Украине, ведет к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации, и Boeing примет меры по поддержанию украинского народа", — заявил президент и главный исполнительный директор Boeing Дэйв Келгун.

По его словам, Boeing также будет компенсировать все взносы сотрудников, сделанные в поддержку гуманитарной помощи Украине, в рамках благотворительной программы компании.

Половина этой суммы будет направлена CARE для помощи в раздаче продуктов питания, воды и гигиенических средств, а также денежной помощи и психосоциальной поддержки пострадавших украинцев, с особым вниманием к женщинам, детям и пожилым людям.

В свою очередь американский Красный Крест получит $500 тысяч, $250 тысяч будет выделено для помощи в распределении лекарств, предметов медицинского назначения и предоставления критической медицинской помощи и еще $250 тысяч – для организаций, работающих с уязвимыми перемещенными лицами в Украине и соседних странах.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance предоставила Украине финансовую помощь на 10 млн долларов.