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Категория
Транспорт
Дата публикации

Bolt продлевает сезон проката электросамокатов в некоторых городах Украины, но с ограничениями

Bolt продлевает сезон проката электросамокатов в некоторых городах Украины, но с ограничениями

Компания Bolt продлит сезон проката электросамокатов в Киеве, Львове, Виннице, Черновцах и Ивано-Франковске до температуры -5 °C. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба компании.

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При этом количество электросамокатов уменьшат, кроме того, перемещаться по ним можно будет со скоростью до 18 км/ч.

В Bolt рекомендуют водителям этого вида транспорта тепло одеваться перед поездкой и призывает быть осторожными, передвигаться с минимальной скоростью при ухудшении погодных условий.

Перед началом поездки каждый пользователь должен ознакомиться с правилами безопасности в приложении, особенно важно соблюдать основные из них:

  • не нарушать правила дорожного движения;
  • использовать шлем;
  • передвигаться по велосипедным дорожкам;
  • не пользоваться наушниками во время поездки;
  • держать на руле обе руки;
  • следить за препятствиями;
  • быть особенно осторожным во время непогоды.

По данным компании, средняя продолжительность поездки на электросамокате в 2022 году составила 2,5 км. Самое длинное путешествие на этом виде транспорта было зафиксировано в городе Черновцы с дистанцией 33,5 км.

Напомним, эстонская Bolt выступила против российского вторжения в Украину – компания закрылась в Беларуси, а Украине передала €5 млн.

Автор:
Вита Молодан