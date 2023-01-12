До Херсона будет курсировать еще один поезд - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов-Херсон, который будет курсировать с 20 января.

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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Так, рейс будет отправляться из Львова с 20 января по четным числам в 16:12 и прибывать в Херсон в 13:27 на следующий день.

Из Херсона поезд будет отправляться с 21 января по нечетным числам в 14:27 и прибывать во Львов в 10:18.

Также Укрзализныця меняет график курсирования поезда №102/101 Киев — Херсон. С 19 января поезд будет отправляться из Киева в 22:14 и прибывать в Херсон в 09:06. Из Херсона поезд будет отправляться по новому графику с 20 января в 10:06 и прибывать в Киев в 20:22.

"Билеты на новый рейс уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - отмечает пресс-служба.

Напомним, "Укрзализныця" 6 января получила 100 зарядных станций для смартфонов. Их устанавливают на вокзалах с самым большим пассажиропотоком.