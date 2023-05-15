Движение пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" разблокировано, - Кубраков

В результате переговоров с Министерством инфраструктуры и развития Польши, руководством Люблинского воеводства удалось разблокировать движение через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". С 15 мая движение грузовиков возобновлено в обычном режиме.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, забастовка, которая длилась более 10 дней, нанесла украинским перевозчикам и экспортерам значительный ущерб. Однако Мининфраструктуры смогло найти решение и договориться о разблокировании движения.

"Я благодарен нашим польским коллегам за совместное решение и возвращение к выполнению положений "транспортного безвиза" и договоренностей по пропускной способности "Ягодин - Дорогуск"", - отметил Кубраков.

Ранее 7 мая Мининфраструктуры приняло решение о временной остановке требования о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозку в Украину из любой страны Европейского Союза. Это было одно из ключевых требований польских забастовщиков.

Позиция Мининфраструктуры заключалась в том, что такие перевозки нуждаются в разрешениях и не являются двусторонними.

Ожидается разъяснение Европейской Комиссии по этому вопросу.

Отметим, что протест в польском пункте пропуска Дорогуск продолжался с 4 мая. Министерство инфраструктуры призвало Польшу разобраться с забастовкой польских перевозчиков и урегулировать ситуацию.

Напомним, в июне 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на перевозку у государства ЕС. Такой шаг был сделан во избежание остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.