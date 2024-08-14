Эквивалентно двум отдельным поездам: "Укрзализныця" за сутки получила рекордное количество заявок на бронирование мест для военных

В течение суток 12 августа АО "Укрзализныця" обработало рекордное количество заявок на бронирование мест для военных.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Там отметили, что получили 12 августа 830 заявок на бронирование билетов для военнослужащих и выделили 1053 места (что эквивалентно двум полноценным отдельным поездам!) для срочных путешествий военных и членов семей раненых.

Как отмечают в "Укрзализныце", — это пиковый показатель с момента запуска сервиса в декабре 2023 года.

"Операционная команда УЗ продолжает успешно обрабатывать даже рекордное количество заявок в день и обеспечивает возможность увидеть родных тысячам военнослужащих. Вместе упрощаем жизнь тем, кому обязаны собственной", — подчеркнули в компании.

В УЗ напомнили, что специальный резерв билетов для военных доступен для бронирования по ссылке.

Сколько военнослужащих воспользовались бронированием билетов вне очереди

С момента запуска специального сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовались более 30 000 украинских защитников и защитниц, а также члены их семей.

В связи с повышенным спросом на билеты в летний сезон компания напоминает о возможности бронирования мест через онлайн-сервис для военных. Эта услуга доступна для военнослужащих Сил обороны и членов семей раненых, перевозимых медицинскими поездами.

Бронирование возможно на ограниченный перечень курсирующих поездов из/в города, приближенные к зоне боевых действий. С 8 июля оформить заявку можно в период от 5 суток до рейса – до непосредственно дня отправки. Заявку необходимо подать не позднее 6 часов до отправления поезда.