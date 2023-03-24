ЕС подарит Украине спецоборудование для ликвидации загрязнений в акваториях портов

Европейское агентство безопасности мореплавания (EMSA) предоставит Украине специализированное оборудование для ликвидации загрязнений в акваториях морских портов. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

Соответствующее соглашение в рамках проекта "Безопасность мореходства, безопасность и защита морской среды в регионах Черного и Каспийского морей" (BCSEA II) было подписано 23 марта в головном офисе EMSA в Лиссабоне (Португалия). Подписание этого соглашения стало результатом переговоров, которые продолжались в течение 2022 года.

"Мы очень благодарны Европейскому агентству по безопасности мореходства за поддержку и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Предоставленное оборудование для локализации и ликвидации загрязнений значительно обновит и усилит наши средства для реагирования на загрязнения в Черном море", - подчеркнул заместитель главы АМПУ Андрей Крейтор.

Он подчеркнул, что стороны имеют единую цель - предотвратить потенциальные риски экологических катастроф, которые могут оказать трансграничное влияние вследствие загрязнения акваторий морских портов.

В свою очередь директор EMSA Майя Маркович-Костелац подчеркнула важность дальнейшего продуктивного сотрудничества с Администрацией морпортов Украины в рамках проектов, реализуемых ее ведомством.

Отметим, что Европейское агентство по безопасности мореходства является отдельным учреждением Европейского союза, созданным в 2002 году. Оно обеспечивает контроль за выполнением законодательства ЕС в сфере морской безопасности, оказывает техническую помощь Евкромиссии и государствам-членам в разработке и реализации такого законодательства. Также ведомство занимается мониторингом движения судов и решает оперативные задачи в сфере реагирования на случай загрязнений нефтью.