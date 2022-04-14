Hyundai Ioniq 5 признали лучшим в мире автомобилем

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 стал победителем конкурса World Car Awards 2022, который состоялся в Нью-Йорке.

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Как сообщается на сайте мероприятия, электромобиль одержал сразу три победы в World Car Awards 2022.

Электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 получил главную награду лучшего автомобиля, а также завоевал победу еще в двух номинациях – лучшего электрического авто (World Electric Car) и лучшего по дизайну автомобиля (World Car Design of the Year 2022).

Победителями в других номинациях стали:

– Mercedes-Benz EQS – лучший роскошный автомобиль;

– Audi E-Tron GT – лучший спортивный;

– Toyota Yaris Cross – лучший городской автомобиль.

Финалистов конкурса тайным голосованием выбирало жюри, в состав которого вошли 102 международных автомобильных журналиста из 33 стран.

Hyundai IONIQ 5 был выбран из первоначального списка из двадцати восьми автомобилей со всего мира, а затем короткого списка из трех финалистов, объявленного 15 марта.

В тройку лучших финалистов мира 2022 года вошли Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5 и Kia EV6.

Машины, которые претендуют на звание "Лучший автомобиль года", должны производиться в объеме не менее 10 тысяч единиц в год, иметь цену ниже уровня роскошных автомобилей на их первичных рынках и должны продаваться по крайней мере на двух из основных рынков: Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка, США.

Напомним, 24 марта прошлого года в Киеве в Regent Hill состоялась онлайн-церемония награждения победителей акции "Автомобиль года в Украине 2021".

По результатам голосования Общественного жюри в номинации "Легковой автомобиль 2021" победителем стала Skoda Octavia.

Кроме того, победителями в дополнительных и специальной номинациях стали:

– "Электромобиль/плагин-гибрид" – Porsche Taycan;

– "Гибрид" – Honda CR-V hybrid;

– "Семейный автомобиль" – Opel Zafira Life;

– "Дизайн" – Porsche Taycan;

– "Соотношение цена/качество" – Citroen C3;

– "Автомобиль премиум сегмента" – Mercedes-Benz E-Class;

– "Коммерческий автомобиль" – Opel Vivaro;

– "Спортивная модификация" – Audi RS 6.