Из одесских портов вышли еще три судна

17 октября из портов Большой Одессы через временный коридор вышли 3 судна. Это Ramus под флагом Палау, Bull под флагом Либерии и Bahar K, который ходит под флагом Вануату.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергея Братчука.

Балкер типа Bull имеет дедвейт 82 тыс. т, зашел в украинский порт под загрузку 12 октября. Суда Ramus и Bahar K с дедвейтом в 6 тыс. т и 8,3 тыс. т соответственно прошли по временному коридору 13 октября.

Братчук добавил, что в течение дня в порты Большой Одессы прибыли 2 судна: Briza под флагом Палау и Majesty под флагом Панамы.

Все суда успешно прошли самый опасный участок вдоль побережья Украины в Одесской области и вышли к территориальному морю Румынии или вошли в порты Великой Одессы.

Согласно данным ЦТС, через новый маршрут, в одесские порты прошли уже 33 судна, общим дедвейтом 1,4 млн тонн. По выходу (с учетом 5 судов, находившихся в портах с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года и трех вчерашних), этот показатель составляет 24. При этом общий объем составил 0,6 млн тонн.

В общей сложности, коридором воспользовались 57 судов в обе стороны.

Напомним, 10 августа в Украине открыли временные маршруты для гражданских судов через Черное море, двигающиеся к морским портам Украины или из Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.