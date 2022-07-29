Из-за обстрела отменили единственный эвакуационный поезд из Покровска

"Укрзализныце" пришлось отменить единственный эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области, потому что поезд не сможет отправиться в связи с повреждением железной дороги.

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Об этом 29 июля сообщил покровский городской голова Руслан Требушкин.

"В результате боевых действий повреждены пути, поэтому поезд не будет курсировать. По крайней мере, пока", — написал он в своем Telegram-канале.

Требушкин добавил, что сообщит дополнительную информацию или о начале курсирования эвакуационного поезда, как только получит ее.

Когда именно был обстрел, он не сообщил, но уточнил, что минувшие сутки (28 июля) в громаде прошли неспокойно.

Напомним, что Украина создала штаб, разворачивает силы и средства для массовой эвакуации людей из населенных пунктов Донецкой области. Это решение вызвано активными боевыми действиями, из-за которых в городах и селах трудно или вообще невозможно восстановить газо- водо- электроснабжение.