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Из-за ограничения движения центральными улицами Киева общественный транспорт меняет маршрут
В Киеве в пятницу, 16 июня, в течение дня ограничат движение для транспортных средств по центральным улицам. Поэтому возможны временные изменения в маршрутах общественного транспорта столицы или приостановка работы на отдельных участках маршрутов.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В связи с государственными мероприятиями возможны временные изменения в маршрутах наземного общественного транспорта или приостановка работы на отдельных участках маршрутов", - говорится в сообщении.
Как сообщает КП "Киевпасстранс", для уточнения расписаний движения можно обратиться по телефону: 0800504411.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Коммунальное предприятие приносит извинения киевлянам и гостям столицы за временные неудобства.
Отметим, сегодня президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл с визитом в Украину.
В связи с этим движение для транспортных средств по центральным улицам Киева будет ограничено.