Из-за ограничения движения центральными улицами Киева общественный транспорт меняет маршрут

В Киеве в пятницу, 16 июня, в течение дня ограничат движение для транспортных средств по центральным улицам. Поэтому возможны временные изменения в маршрутах общественного транспорта столицы или приостановка работы на отдельных участках маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В связи с государственными мероприятиями возможны временные изменения в маршрутах наземного общественного транспорта или приостановка работы на отдельных участках маршрутов", - говорится в сообщении.

Как сообщает КП "Киевпасстранс", для уточнения расписаний движения можно обратиться по телефону: 0800504411.

Коммунальное предприятие приносит извинения киевлянам и гостям столицы за временные неудобства.

Отметим, сегодня президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл с визитом в Украину.

В связи с этим движение для транспортных средств по центральным улицам Киева будет ограничено.