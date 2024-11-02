Из-за программного сбоя на словацкой границе в очереди застряли 350 грузовиков

На украинско-словацкой границе перед пунктом пропуска "Ужгород — Вышнее Немецкое" образовалась очередь из около 350 грузовиков. Причиной стал сбой в программном обеспечении таможенной службы Словацкой Республики, которое работает частично

Об этом сообщает Закарпатская таможня.

По состоянию на 11.00 2 ноября, Словакия принимает с таможенной территории Украины только грузовики с экспортными товарами, тогда как оформление импортных транспортных средств осуществляется в ограниченном количестве. Это привело к значительному накоплению грузовиков в очереди.

"В настоящее время смежная сторона принимает с таможенной территории Украины грузовые транспортные средства только с экспортными товарами, импортные – оформляются в ограниченном количестве, что создало за последние сутки на словацкой стороне очередь около 350 грузовиков", — говорится в сообщении.

Напомним, словацкие таможенники еще в октябре предупреждали, что 1 ноября будет обновляться серверное программное обеспечение на таможенном посту "Вишнее Немецкое". Работы планировалось закончить за один день, однако время полного возобновления работы программного обеспечения на словацкой стороне пока неизвестно.

Перевозчикам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании пересечения границы. Закарпатская таможня обещает дополнительно уведомить о полном возобновлении работы пункта пропуска.

Добавим, 2 ноября временно будет прекращен таможенный контроль и таможенное оформление транспортных средств в пункте пропуска "Росошани-Бричень" на украинско-молдавской границе.